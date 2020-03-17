富商砸百萬美元買贗品　華盛頓聖經博物館16張死海古卷碎片全假的

▲死海古卷碎片。（資料圖／翻攝自Israel Antiquities Authority）



實習記者周茹焮／綜合報導

美國藝術欺詐調查小組在13日宣布，位在華特頓特區的聖經博物館所藏有的16張「死海古卷」（Dead Sea Scrolls）碎片，經過專家們6個月的檢驗，鑑定結果竟然全是偽物。在1947年於死海附近洞穴中所發現的聖經抄本，被稱為20世紀最重要的考古發現，是由美國富商格林（Steve Green）砸下百萬美元的重金購買的。

在2017年， 死海古卷碎片在國際貿易上充斥著許多可疑的偽物。2018年來自德國的學者對聖經博物館的五個碎片進行檢測後表示，「與古時期的特徵有所出入。」因此，博物館負責人決定委託相關單位進行詳細分析調查，而近日結果出爐，研究報告顯示所收藏的死海古卷文字碎片全是偽物，全都是20世紀故意偽造出來的碎片。

研究負責人科萊特·羅爾（Colette Loll）表示，「在對所有的影像以及透過科學分析進行詳盡的審查，所得到的結果是博物館所展示的死海古卷中的文字片段都是假的。」

聖經博物館在2017年11月開館，當時格林曾在致辭時表示，博物館內只會展示真品。這死海古卷碎片是他在2009年至2014年期間為家族的博物館收藏的，耗資數百萬美元從市面上收購。但當時一展出就被人懷疑非真跡，這消息使新博物館處境非常的尷尬，並決定送往有關單位做鑑定，起初發現其中一、兩張碎片是假的後，因為來源都是相同的，就懷疑全都是假的，現在真偽檢定結果顯示全是贗品。

死海古卷是數量龐大的手稿由數千張羊皮紙以及紙莎草碎片組合成的，而偽物是由動物膠塗在皮革上做出的外表，與真品的相似度極高。現在檢定結果揭曉，聖經博物館館長表示，「希望這分析能為全世界其他死海古卷學者做出貢獻，館方會考慮調整死海古卷展覽，把重點放在研究人員發現贗品的過程上。」