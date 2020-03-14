犬隻竄出車禍頻傳　嘉義縣全面實施「遊蕩犬精進」專案

▲3月中旬全面實施遊蕩犬精進專案。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為降低因遊蕩犬隻竄出導致交通事故發生，嘉義縣2019年7月成立強化精準補抓專線強化問題犬隻補抓，今年3月中旬將啟動遊蕩犬精進專案2.0，由家畜疾病防治所會同警察局及各鄉鎮市公所至各熱點通報區域訪查與評估，由動物保護管制隊人員進行捕捉、運送、絕育與後續安置評估。

中央2017年2月「零撲殺政策」上路，台灣成為亞洲第二個實施的國家，雖然流浪犬生存權利獲得保障，但也造成人犬生活環境衝突，衍生環境衛生及公共安全問題。

近年來全國因遊蕩犬隻竄出導致交通事故所造成民眾傷亡案件頻傳，嘉義縣警局統計資料顯示，因動物竄出引發的交通事故有逐年增加趨勢，為強化遊蕩犬隻管理，家畜所函請各鄉鎮市公盤點轄區犬隻出沒熱區，3月16日起將會同警察局及各鄉鎮市公所全面實施遊蕩犬精進專案，進行熱區盤查、捕捉、運送與後續安置評估，並同步實施絕育減量，以緩解遊蕩犬隻引發的民怨。



縣長翁章梁指出，為解決遊蕩犬問題，縣府2019年成立強化精準補抓專線，強化問題犬隻補抓，絕育近5千隻犬貓，成效良好，但因遊蕩犬數量太多了，解決人犬衝突問題還需要繼續努力。

翁章梁強調，遊蕩犬問題需要全民一起努力，呼籲民眾善盡飼主責任，攜帶寵物外出應將繫上遷繩，避免犬隻亂竄造成人車交通事故，更不可任意棄養，衍生造成流浪犬問題，違規者將予重罰。

家畜所籲請民眾不要隨意餵養浪犬，避免犬隻群聚，引發追車咬人事件，並把握縣府舉辦的免費犬貓絕育活動，全民共同努力，減少遊蕩犬數量。

依動物保護法相關規定，飼主未為寵物絕育者，可處5-25萬元罰款，如任意棄養可裁罰3-15萬元，未為寵物繫繩出入公共場所或公眾得出入之場所導致交通事故發生者，可裁罰1萬5千-7萬5千元，家畜所將加強執法，提醒民眾遵守相關規定，以免觸法。

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