動物竄出釀車禍！　嘉義縣2019年164件　2死153傷

▲動物竄出致發生車禍事件頻繁，請汽機車駕駛人多加留意。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

路旁突然衝出貓、狗亂竄，或野狗群聚追逐人車，常使汽、機車駕駛人飽受驚嚇且措手不及，因此發生的交通事故更不勝枚舉。據統計，108年全年嘉義縣轄內因上述「動物竄出」狀況衍生各類交通事故達164件，計造成2人死亡、 153人受傷。

▲動物竄出不僅人車受傷，動物也死傷慘重。（圖／記者翁伊森翻攝）

有鑑於此，嘉義縣警察局已要求員警於執勤或接獲民眾報案反映道路範圍有野狗等動物群聚、追逐人車，除通報嘉義縣家畜疾病防治所捕捉安置，若是飼主或相關行為人未牽繫寵物而有上述情形者，則依違反「道路交通管理處罰條例」第84條規定予以舉發，自108年11月起至109年2月底止，警方已針對涉入交通事故之動物飼主9人進行裁罰，並據實核列為肇事原因，以追究相關刑事及民事賠償責任。

▲嘉義縣有鑑於動物竄出發生車禍事件，提供精準捕抓專線。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣警察局呼籲飼養貓、狗等動物的飼主，應善盡看管約束責任，避免竄入道路任意奔走，影響交通安全；另提醒汽、機車駕駛人及一般民眾，如發現道路流浪貓、狗有群聚侵擾人車狀況，可撥打「嘉義縣強化精準捕捉專線」自動電話05-3620373(白天上班時間)，或「犬貓緊急救援專線」行動電話0932-525995(夜間及假日)，通報權責單位實施友善捕捉作業，以共同維護交通安全。

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