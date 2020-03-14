打造嘉義管樂之都　管樂節攝影賽暨全國燒烙賽頒獎

▲全國燒烙大賽金牌獎李淑敏《鼓動青春．吹響人生》構圖分成協調、層次分明。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2019嘉義市國際管樂節已圓滿落幕，而嘉義市國際管樂節攝影比賽也是眾多「神攝手」的最愛，本次的攝影賽共收件1,088件，評選出34件得獎作品；嘉義市也以木都城市聞名，市府首創舉辦全國燒烙大賽，共收件27件，評選出14件得獎作品。兩項比賽各評選出1名金牌獎、2名銀牌獎、3名銅牌獎，以及多位優選與佳作獲獎者。

市長黃敏惠表示，藝術才能夠真正感動人心，管樂節代表嘉義市的生命力元素，必須繼續發揚光大。市府以有限預算，讓管樂節發揮最大的能量，更取得「2011世界管樂年會在嘉義」的最高榮耀。看到此次攝影比賽作品，彷彿管樂節當天的美景又回到腦海中。管樂讓世界與嘉義市連結起來，讓大家看見嘉義市。

而燒烙作品則代表木都的嘉義，呈現更多精彩、細緻的藝術創作。也感謝攝影比賽的評審-林文彥、江村雄、許釗滂委員，以及燒烙大賽評審的黃照芳、劉豐榮及陳哲委員，以專業角度，在眾多的作品選出得獎作品。更藉由此賽事，留存嘉管節最美、最亮麗、共同的故事。嘉義市不斷創造唯一，城市治理也將融入設計思維，讓嘉義市變得更加美好。

管樂節攝影比賽由吳坤富以《圓之美》獲得金獎，他以仰角角度，拍下學生管樂團圍成一圈的畫面，運用銅管，串聯金色與排色元素。評審表示該作品整體絢麗又金碧輝煌的樣貌，充分感受歡樂嘉年華的氣氛。另評審老師說，全國燒烙大賽金牌獎李淑敏《鼓動青春．吹響人生》構圖分成協調、層次分明的前、後景，按照明度、強烈度、動靜態等分成多層次的對比，烙印技法色調處理得非常成功。李淑敏談到，她接觸社大烙畫班約1年時間，愛不釋手。她參考管樂節表演樂團照片，先以鉛筆作素描，再以烙筆呈現作品，前後重複燒烙10次以上，才抓出立體與層次感。

攝影比賽銀牌獎劉昭君《比利時樂團》畫面呈現外國表演成員與嘉義市民的互動，讓畫面充滿故事性；銀牌獎陳國峰《超萌隊伍》記錄下幼稚園小朋友呈現活潑天真的可愛模樣，讓畫面更加立體與豐富；銅牌獎吳仁發《媽媽真辛苦來參加踩街活動》畫面溫馨。銅牌獎曾義化《國際管樂嘉年華》畫面上方有粉紅色隊員襯托，讓畫面不顯單調，熱鬧嘉年華躍然而上。銅牌獎洪年宏的《逗趣表演》瞬間捕捉國外樂團以三角錐作為大聲公，生動逗趣的臉部表情。

▲嘉義全國燒烙大賽(金銀獎合照)（圖／記者翁伊森翻攝）

全國燒烙大賽銀牌獎陳春燕《宇宙心鼓》，內容充實且繁複，卻能用「圓」統一畫面，突顯主題、表現得宜；銀牌獎蘇宜涵《韶韻之旅》，主題明顯、背景簡單卻層次分明，琴鍵圖形排列使畫面有律動感與統一感；銅牌獎翁松稚《song 炙》，名字與作品主題諧音，以抽象化的方式配合流動感的線條，構圖的創意十足。他說，此創作代表嘉義市管樂節很夯，並呈現音符跳動的動感畫面。

銅牌獎汪佳如《琴聲意境》，作品擁有鮮明的對比，背景以暗色調為主，主體則能以白色作鮮明的對比，使其更鮮明突出；銅牌獎江柔幸《森林動物交響曲》，作品頗具幽默感的特色，整體造型與背景具有動態感，且能與森林背景融洽配合；

▲嘉義市國際管樂節攝影比賽(銀獎合照)。（圖／記者翁伊森翻攝）

攝影比賽金獎得主榮獲獎牌及獎金2萬元；銀牌獎各獲獎牌及獎金1萬5千元；銅牌獎各獲獎狀及獎金1萬元。全國燒烙大賽金獎得主可獲獎牌及獎金3萬元；銀牌獎各獲得獎狀及獎金1萬5千元；銅牌獎各獲得獎狀及獎金1萬元。另攝影比賽優選共計10名得獎者，各頒發獎狀及獎金8仟元，佳作共計14名得獎者，各頒發獎狀及獎金5仟元；全國燒烙大賽優選共計3名得獎者，各頒發獎狀及獎金5仟元，佳作共計3名得獎者，各頒發獎狀及獎金3仟元。

▲嘉管節攝影賽暨全國燒烙賽頒獎大合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府文化局歡迎民眾即日起至3/29(上午8時至下午5時30分)到市政府一樓廣場欣賞此次攝影比賽及全國燒烙大賽得獎作品展覽。也請大家期待今年12月的嘉義市國際管樂節，將以更多創新元素，形塑文化節慶氛圍。

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