美軍「準航母」南海航行　F-35B從艦上「起飛一瞬」曝光！

▲太平洋艦隊公布「美利堅號」航行照片，可看見F-35B從艦上起飛。（圖／美國太平洋艦隊，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）14日推特發文指出，美國海軍的「美利堅號」（USS America LHA-6）兩棲突擊艦、「吉佛茲號」（USS Gabrielle Giffords LCS-10）濱海戰鬥艦13日南海海域航行。此外，從美軍公開的照片中還能發現，一架F-35B戰機正從「美利堅號」上起飛。

太平洋艦隊在貼文中提到，只簡略提到兩艘戰艦正在南海海域航行，未詳細說明任務的詳細內容，但附上了多張戰艦航行的照片，從中可以發現，有一架F-35B戰機正從「美利堅號」上起飛，並有一架直升機在「吉佛茲號」的後方飛行。

「美利堅號」與「吉佛茲號」為美國去年底、今年初最新部署到印太地區的海上作戰力量，其中，「美利堅號」於去年12月被派抵日本佐世保，取代返美的「胡蜂號」（LHD-1），成為美國在印太地區的兩棲待命支隊（ARG）旗艦，並與陸戰隊第31遠征支隊一同在第七艦隊的行動區行動，以增強與盟國、合作夥伴的協同工作能力，並為捍衛印太地區的和平與穩定提供快速反應力量。

「美利堅號」被認為是美軍現役最新進的兩棲突擊艦，除了搭載F-35B戰鬥機以外，還能搭載MV-22運輸機，並進行起降，也因此有「準航母」的外號。在3月初的美國與泰國的「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）聯合演習中，「美利堅號」擔任了兩棲作戰的主力，6架F-35B也首次參與該演習，進行了火力支援、夜間炸射、模擬空戰等項目，還投放了500磅型GBU-12 雷射導引炸彈。

「吉佛茲」今年2月初部署至印太地區，為獨立級濱海戰鬥艦，採用罕見的「三體船」設計，特別為航速快、隱蔽性強，能在淺水區域進行巡邏、反艦、反潛等多種任務。

對於美國海軍近期在南海的活動，解放軍南部站區新聞發言人李華敏大校11日曾指出，美方打著「航行自由」的幌子，一而再、再而三地在南海秀肌肉、挑釁滋事，這是違反國際法規則的霸權行徑，是威脅南海地區和平穩定的禍亂之源，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國軍隊時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。」