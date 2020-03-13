出社會3年後失業、銀行剩百元　5年後財務自由成「FIRE運動」發起人

▲FIRE運動提醒人們時間比金錢更貴重。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者林璟倩／綜合報導

許多人都夢想提早退休，但不知道該怎麼做，近期全球超火的FIRE運動發起人Grant Sabatier，先前出社會工作3年後失業，銀行帳戶裡只剩下2.26美元，24歲的他發現用了人生4,700個小時的時間在工作上，不僅什麼都沒剩下，還有卡債、學貸、房租要還…接下來他透過儲蓄、投資、副業，用5年的時間使自己的資產淨值超過新台幣37,500,000元，最後不到30歲達成了財務自由，提早退休，也讓提早退休的FIRE運動，成為比斜槓更夯、更接近終極目標的新思維。

FIRE可不是要你把老闆FIRE，而是Financial Independence, Reitre Early的簡稱，提醒人們時間比金錢更貴重，因此必須追求財務自由、提早退休，過著真正屬於自己的人生。根據近期遠流出版的《財務自由－提早過你真正想過的生活》一書建議以下3大方向：

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1. 去找能讓你賺最多、你喜歡的副業吧

創造財富的概念其實廣為人知， 財富槓桿依賴於三個變量：收入，儲蓄和支出 。但大多數的財務顧問會告訴你，努力儲蓄，削減開支（節流）。他們沒有說的是 「開源」的重要能力：快速達到財務自由 。作者一度擁有13項收入來源，包含改裝露營車轉賣、幫鄰居洗車、學習搜尋引擎優化等。「數位行銷是未來的趨勢…我從頭開始花了2,000多個小時研究」。就這樣，他讓自己年薪增加六倍，達成了30歲退休的夢想。

2. 以提早5 年、10 年退休做儲蓄目標吧

賺得越多，就有能力省越多。作者一開始只能存到15%的收入，漸漸增加到20%、50%、70%，最後甚至每年的收入當中有80%成了儲蓄。但這樣也必須對生活方式進行重大調整。當你錢還賺不多，就應該盡量減少開銷，提高儲蓄率。

3. 你比你想像中有價值，勇敢去追求財富吧

你必須成為高績效員工，因為一家公司如果要取代高績效的員工，必須付出非常高的成本。當你成為高績效的員工，你就有更多信心，累積加薪談判的籌碼， 確保你的薪水符合你的價值。

你的市場價值，等於『按照你現有的技能與經驗，另一家公司願意付給你多少錢』，也可以使用求職網站快速瞭解你的薪水在市場上的行情，同時與業界獵人頭、媒合業者打好關係，這些人最瞭解你值多少錢，也有可能提供你更大、更好的工作機會。而業界的報告也是很好的參考指標。

書中還有許多實用的工具，例如「物品的未來價值計算器」、「財務自由計算器」等，協助我們思考是否需要買一杯咖啡，計算出我們要多少錢才能退休。受新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，全球股市持續動盪釀成嚴重股災，令許多投資人陷入焦慮。然而，危機就是轉機，趁這個時候剛好可以重新思考自己真正理想中的人生，調整工作模式與對投資理財的規劃，透過認識「FIRE」運動更新人生追求財富的目的，提早過你真正想過的生活。