美股墜熊市！三大指數慘遭血洗「跌近10%」　創32年來最慘股災

▲週四美股重挫近一成，成為1987年來最嚴重的股災。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情持續衝擊美股，三大指數都跌將近10%進入熊市，創下32年以來最嚴重的股災。其中道瓊工業指數的跌勢在周四美股收盤時還持續擴大，最後以21200收點，但一整天卻跌了2352.6點，跌幅為9.99%。上次最大單日跌幅是1987年10月19日黑色星期一，當天股市單日暴瀉22.6%。

根據《路透》報導，標普500及那斯達克也面臨相同慘況，標普500指數收在2480.64點，下跌260.74點，跌幅9.51%；那斯達克則是收在7201.80點，下跌750.25點，跌幅9.43%。三大指數的跌幅全部都在9.43%以上，特別是標普在開盤後指數暴跌，直接觸發熔斷機制。

道瓊暴跌、標普和那斯達克皆因為指數跌了近2成而陷入技術性熊市，各家媒體和投資人紛紛以「血洗」來形容12日美股的慘況。除了疫情衝擊之外，沙烏地阿拉伯和俄羅斯的石油戰也是原因之一，由於經濟成長緩慢，石油生產也必須減少，但俄羅斯因為近年利用石油獲益而不願配合減少生產，阿拉伯為了逼迫俄羅斯同意便開始削價增產競爭，兩者的石油價格戰引發油價暴跌。

▲航空、郵輪股價都慘跌。（圖／路透）



而因應疫情，美國總統川普限制歐洲旅客入境，也造成許多航空公司股價下跌，美國聯航、達美、美航的股價均下跌超過10%；此外，許多遊輪公司的股票下跌更為嚴重，皇家加勒比海國際郵輪公司下跌23%，挪威郵輪公司下跌20.3%，嘉年華郵輪公司則是14%。

不過川普日前卻對美股重挫一事表示，「這並非金融危機，只是暫時的，我們會和全世界一起度過。」，不過美股卻於週四又再次大幅下跌。