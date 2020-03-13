體壇寒冬來臨！ NHL宣布無限期停賽：感謝球迷耐心等候

▲國家冰球聯盟。（圖／達志影像）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情襲捲全球！繼昨（12）日NBA球星猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）和後衛米契爾（Donovan Mitchell）相繼確診新冠肺炎，NBA宣布無限期停賽後，國家冰球聯盟（NHL）也在今（13）日發表聲明宣布，將無限期停賽，使得包括NBA、MLB、MLS與NHL等都受影響。

據CNBC報導，NHL在13日上午於官方臉書發表聲明表示，「我們本來是打算一直配合政府和專家的政策，不準備實行不必要的措施，但因為昨天NBA的球員確診新冠肺炎，再加上許多NHL的球員和NBA球員共用一間更衣室和設施，因此非常擔心NHL的球員也可能會染病，也不認為現在適合繼續比賽。」

▲NHL停賽聲明。（圖／翻攝自Facebook／NHL）

NHL也表示，「我們會盡量讓球員和NHL所有成員採取適合的防疫措施，也有可能會讓他們自我隔離，不過目標仍然是盡快恢復比賽，為了能讓賽期順利完成並拿下史丹利盃（Stanley Cup）（北美國家冰球聯盟的最高獎項），停賽應該是目前最適合且謹慎的做法，感謝所有球迷的耐心等候。」

▲NBA受新冠肺炎疫情衝擊封館。（圖／達志影像／美聯社）



NHL賽事已於去年10月開打，目前還剩下189場比賽，原本預期在美國時間4月4日結束，4月6日再開打季後賽，但因應疫情影響，也跟進NBA一同宣布無限期停賽。另外，美國職業足球大聯盟（MLS）在12日宣布停賽30天，美國職業棒球大聯盟（MLB）也將3月26日的開幕賽延期兩周，並取消春季訓練賽。