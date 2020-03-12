抗疫也要紓困！桃園首波減免旅館業房屋稅　最高達81萬元

▲桃園地稅局針對受疫情影響企業，主動輔導業者如何降低稅率。（圖／地稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因疫情衝擊，旅館業、旅行社、遊覽車及餐廳等營業都受到嚴重影響，桃園地稅局局長姚世昌，日前親赴2家旅館現場勘查，瞭解業者經營困境，主動輔導業者如何降低稅率，讓業者感受深刻。地稅局12日表示，桃園目前申請案件中減稅金額最多為81萬，其次為60萬元，首波房屋稅減稅金額即已逾140萬元。

地稅局表示，桃園市位居國門之都，旅客人數大幅減少，重創桃機產業，市長鄭文燦10日在桃園市議會施政報告時表示，對於桃園許多旅館業因為業績直線滑落，為降低營運成本，紛紛將未使用樓層停用，地方稅務局會先就停用樓層部分，以降低稅率來減輕業者負擔。

▲▼地稅局局長姚世昌，親赴2家旅館現場勘查。（圖／地稅局提供）



姚世昌局長進一步說明，該項減稅措施是財政部1991年就有的解釋函令，毋需透過請示或另訂自治條例就可執行的，該局率全國之先透過各媒體及多元管道加強宣導外，更積極跨機關合作，由觀旅局協助請相關公會通知會員於本月15日提出申請，如經核定即可自3月份起減課房屋稅，今年 5月開徵的房屋稅稅額就會降低，推出之後，很多縣市的稽徵機關都來電瞭解桃園市實際執行詳情，地稅局也都樂於分享經驗。

該局舉例說明，今年5月房屋稅開徵(課稅期間2019年7月1日至2020年6月30日)，如旅館業原有10層樓供客房使用 (平均每層稅額20萬元)，若業者於3月15日以前提出申請停用5個樓層，則可減少3至6月房屋稅，該停用5個層樓原應繳房屋稅33.3萬元，經核准後只需繳納22.2萬元，業者可節省逾11萬元。

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