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新冠「發哨人」專訪狂被刪文　陸網友怒翻成「表情文」突破審查

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▲▼新冠「發哨人」專訪狂被刪文　陸網友怒翻成「甲骨文」突破審查！。（圖／翻攝微信

▲艾芬「發哨人」的專訪（左）被各大平台封殺，網友翻譯成「表情符號文」版本。（圖／翻攝微信，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸《人物》雜誌日前刊登「發哨人」武漢市中心醫院急診科主任艾芬的專訪文章，文章刊出後受到巨大關注，但也很快被各平台封殺刪文，引起大批大陸網友不滿，開始將文章「轉譯」成英文、拼音、盲文、表情符號、精靈語、克林貢語等版本，令文章能「突破審查」持續流傳。

艾芬去年12月30日率先拍下新冠病毒檢測報告，轉傳給其它醫師，讓新冠肺炎（當時被稱為不明原因肺炎）的消息能被外界得知，但後來卻導致「吹哨人」李文亮被指「散佈謠言」，艾芬自己也遭院方紀委約談，受到受「前所未有的、非常嚴厲的斥責」，被指為「謠言源頭」。

▼艾芬「發哨」後被醫院高層約談斥責，還被指為謠言源頭。（圖／翻攝《人物》）

▲▼新冠「發哨人」專訪狂被刪文　陸網友怒翻成「甲骨文」突破審查！。（圖／翻攝微信）

艾芬在專訪中說出了「發哨」與「噤聲」的過程，受到廣大網友關注，文章也被大量轉發，但轉發潮持續沒多久，各大網路平台就開始封鎖、刪文，眾多被「噤聲」的網友相當不滿，開始將文章以複製、截圖、倒轉等能「規避審查」的方式繼續轉發。

有些人認為截圖、倒轉等方式仍可能被「AI審查」，於是將文章「轉譯」成英文、日文、西夏文、拼音、火星文、表情符號，甚至還有盲文、摩斯密碼、《魔戒》精靈語、《星際迷航記》克林貢語，增加審查上的難度，讓文章能持續在網上流傳。這波「轉譯潮」不只令平台的封鎖、刪文手段「無效化」，反而進一步引起了網友們對文章的關注度。

大陸官媒《環球時報》的總編胡錫進也為此事發了微博評論，他認為，這不是什麼大事，就是表達不滿情緒的一種「網上行為藝術」，這樣的不滿情緒由來已久，它們總要通過一些契機和方式釋放出來，「中國互聯網輿論場形成了一套獨特的『玩法』，這當中不斷有碰撞，磨合，希望這會是一個不斷促進官民溝通和社會理解的過程，當發生摩擦時，大家都多一些耐心、理解和包容，別把一些事情看得太重，給接下來的磨合多留一些空間。」

▼精靈語版本（左）、盲文版本（右）。

▲▼新冠「發哨人」專訪狂被刪文　陸網友怒翻成「甲骨文」突破審查！。（圖／翻攝微信）

▼拼音版本（左）、甲骨文版本（右）。

▲▼新冠「發哨人」專訪狂被刪文　陸網友怒翻成「甲骨文」突破審查！。（圖／翻攝微信）

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