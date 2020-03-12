歐洲疫情失控！　總代理飛達宣布：歐鐵可「全額退費、免費改票」

▲歐洲鐵路總代理飛達旅遊宣布，提供歐洲火車通行證 Rail Pass 免費退票服務。（圖／飛達旅遊）

記者賴文萱／台北報導

因應新冠病毒（COVlD-19）衝擊，歐洲鐵路總代理飛達旅遊 GoByTrain宣布，為了回饋顧客，提供「歐洲火車通行證 Rail Pass 免費退票服務」，退票費用全數由飛達旅遊 GoByTrain 自行吸收。

飛達旅遊表示，凡旅遊日在2020年4月30日之前，不論原先的退票規定為何，皆可全額退費，退票費用全數由飛達旅遊自行吸收，若消費者希望延後出遊時間，也提供免費改票服務。

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▲飛達旅遊也提供「可退票」的安心購票服務。（圖／飛達旅遊提供）

另外，為讓消費者可視疫情發展慢慢觀望，不必立即決定是否需要退票，凡於2020年12月31日前透過飛達旅遊購買之歐洲火車通行證非促銷票種，開票後11個月內，只要完全未使用，不論原先的退票規定為何，皆可全額退費，且完全不加收任何退票手續費等隱形費用。退票費用一樣全數由飛達自行吸收。

飛達旅遊服務部副總經理Juno提醒「疫情延燒期間，消費者在購票前須特別留意是否不允許免費退換票，避免發生消費糾紛。

悶在家裡無法出遊，也可以YouTube搜尋「坐火車去旅行」看看各式新奇的旅行方式解悶；若不清楚各家航空公司推出的機票退票政策，可參考飛達旅遊統整的「航空公司安心訂位資訊」。