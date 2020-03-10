北韓口罩不夠…官媒宣導照竟「用P的」！　傳要南韓捐口罩被拒

▲ 北韓疑似合成口罩圖。（圖／翻攝自民主朝鮮）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）疫情自中國爆發後擴散全球，鄰國北韓強硬封鎖邊境、杜絕病毒入侵，至今宣稱「零確診」，但口罩等防疫物資也面臨短缺危機。外媒9日爆料，北韓曾請南韓提供口罩被拒。北韓官媒2月公開一張國內女演員栽培後輩的照片，口罩也被指是「P圖」。

北韓內閣機關報《民主朝鮮》上月12日公開的一張照片中，北韓女演員金正花（김정화，音譯）正指導學生如何演戲。總部設於南韓首爾的美國媒體《NK News》6日指出，照片中人物的臉部都被P上口罩，且合成相當不自然，「北韓許多宣傳媒體都刊登口罩合成照。疫情擴散之際，平壤的宣傳煽動家開始發揮創意。」

前任南韓統一研究院研究委員趙韓範（조한범，音譯）對此表示，北韓另一官媒《勞動新聞》此前公開勞動黨集體登上白頭山（長白山）的照片中，完全沒有人配戴口罩。近來合成口罩圖的用意應是勸導民眾使用醫療口罩，但國內口罩存量不足，才用採取P圖的作法。

另一方面，日本《讀賣新聞》9日披露，南韓總統文在寅1日發表「三一節」演說後曾向北韓提議，可暗中提供新冠病毒檢測試劑及醫藥品。北韓便要求南韓支援口罩，但南韓口罩存量同樣面臨危機，因此拒絕。南韓政府9日出面駁斥日媒消息，稱其毫無根據。統一部代理發言人表示，政府認為兩韓應攜手抗疫，但北韓現階段並未提出任何具體的要求。

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