用「足球場大」離心器把衛星甩進外太空　每小時速度達7200公里

▲衛星竟有機會透過離心機發射出去。（示意圖／pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

北京清華大學的企業科學家彭天放先前針對2月的硬科技發展，提出了《硬科技報告》。報告中有2項重要進展，其一是讓衛星靠著離心機，向外太空發射；另一則是卷積神經網路計算第一次完全靠著憶阻器硬件來完成。雖然兩者都仍需要一段時間繼續研究、測試，但已是一大推進。

彭天放的《硬科技報告》提到了2項硬科技的重要進展，第一個是「把衛星『甩』進太空」，以往如要發射衛星，都會仰賴火箭，不過據美國雜誌《連線》指出，美國一家初創公司打破傳統，試圖在地面架設巨大的離心機，將衛星「甩」到外太空中。

離心機可以透過高速的旋轉來產生離心力，並將較重的物體向外甩出。美國的那家初創公司預計建造比足球場還大的離心機，藉由幾十公尺長的旋轉機械臂，將物體「甩」往外太空。根據計算，這個離心機可以將100公斤的物體甩到距離地面60公里的高空，且速度每小時高達7200公里。

▲衛星以往多仰賴火箭發射至外太空。示意圖，與本文無關。（圖／記者楊鈞典翻攝）

雖然距離地面60公里的高空還沒抵達衛星軌道，但60公里處的空氣稀薄、阻力較小，因此可以再點火，讓物體繼續爬升至外太空。傳統火箭在升空時，離地面0至30公里的這段高度，空氣阻力最大，需要耗費最多的燃料，因此即便使用離心機仍需要火箭幫助射往外太空，但可以大幅降低成本。

使用離心機不但可以大幅降低成本、節省燃料，還可以讓火箭的設計簡化，傳統火箭原先至少要200噸，但使用離心機後，則只需要200公斤左右的火箭即可，且這個方式的速度會比以往更快。

不過，在離心機發射的瞬間，衛星要承受的加速度比傳統火箭發射的方式高出500倍，現在還沒有太空設備能夠承受這樣的衝擊，因此這個想法仍極具挑戰性，目前仍處測試階段。

《硬科技報告》提到的第2項重要進展則來自芯片領域，據雜誌《自然》的一篇文章指出，清華大學的團隊首次透過憶阻器芯片，進行人工智能算法的運算，有著很大的突破。

▲人腦被多數科學家認為是「存算一體化」。（示意圖／達志影像／美聯社）

雖然目前仍不清楚人腦的計算方式，但許多科學家都認為，人腦很可能是「存算一體化」，可以運算，也可以存儲。憶阻器有別於一般的芯片，不但可以用來計算，還能存儲，因此非常適合模仿人腦的計算方式，只是這樣的計算設備耗能高，當然仍遠遠不及真正的人腦。

人工智能最基本的就是卷積神經網路運算，這個憶阻器芯片實現了高達96%的準確度，雖然仍有誤，卻是首次沒有仰賴其餘輔助器材就達成，已經在實用性的里程碑跨出一大步。然而目前憶阻器仍需要再多幾年的時間繼續研究、發展，短時間內還難以商業化。