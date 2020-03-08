汰換老舊機車買電動車　台中編列1.4億最高補助35K

▲市府鼓勵機車業者宣導二行程機車報廢。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為了鼓勵民眾淘汰老舊機車，選購低汙染車輛，今年編列1.4億元加碼補助淘汰二行程機車、1至4期老舊機車及新購電動機車3類，其中，老舊機車換購電動機車補助最高達3萬4800元，這項機車汰換作業補助申請至年底。

▲台中市淘汰老舊、換購、新購低污染車輛補助金額表。

環保局長吳志超表示，台中市汽車數109萬輛、機車數171萬輛，是最大的移動污染源，因此市府極力汰換老舊機車，減少空污，台中近3年來就淘汰二行程機車11萬8096輛，目前全市1至4期老舊機車約62萬輛，為了加速汰換加碼補助，淘汰老舊機車換購電動自行車補助6000元到1萬1000元，換購7期機車補助8000元到1萬1000元，換購電動機車補助1萬5100元到3萬4800元。

至於單純淘汰二行程機車不換購電動車，則是補助500元到1500元，新購電動機車則補助8100元至2萬6000元，其中，中市的中低收入戶新購電動機車補助金額為六都第一，高達2萬6000元。

環保局表示，歡迎市民共同響應綠色運輸政策，多搭乘大眾運輸工具，減少老舊車輛產生的空氣汙染物，或是上網查詢淘汰老舊機車補助相關資訊，共同打造更舒適、乾淨的生活環境。

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