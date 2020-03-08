影／還原新佳酒店坍塌！工人致電屋主「一根柱子發生變形」...三分鐘後樓倒了

記者曾俊豪／綜合報導

福建泉州鯉城區欣佳酒店7日晚間發生坍塌，共有約70人受困其中。針對事發原因，《新華社》8日報導，樓體坍塌事故發生時，房屋正在進行改裝作業，工人還曾致電屋主，表示一樓的柱子發生變形。目前，該樓房業主目前已被公安部門控制。

▲泉州欣佳酒店「30秒坍塌」影片曝光。（圖／翻攝微博）

前晚的意外發生後，當地應急管理部立刻派員到場，並調派吊車、挖土機等及消防救護車共118輛、700餘人前往救援。截止8日8點20分，現場已救出50人，其中2人已無生命跡象。

《新華社》就事故採訪當地官員，泉州市鯉城區住建局局長張翼表示，事發樓房佔地5畝，建築面積約7000平方米，共有7層，屬於鋼結構房屋。經查是2013年開始建設，2018年改造為欣佳酒店，並於當年6月開業，酒店有各類客房計66間。

張翼指出，該建築一樓共有6間，其中兩間原為超市。今年春節前，房屋業主將一樓出租的超市收回重新改裝。3月7日晚上7時，房主接到現場施工人員電話稱，在進行作業的一樓房屋一根柱子發生變形。三到四分鐘後，樓體整體坍塌。

不過，這名官員提到，樓房坍塌是因為裝修還是原來結構問題，還需進一步調查。泉州市公安局局長李伙金向《新華社》證實，房屋業主楊某某，65歲，為泉州本地人。公安部門已傳喚他到案。

▲泉州欣佳酒店坍塌，約70人受困。（圖／翻攝微博）