英媒：台灣「黃金級防疫」各國應學習　明確指揮、公開透明溝通

▲衛福部長陳時中赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延國際，台灣目前累計45例確診，相關防疫舉措則被多家外媒報導。英國媒體《每日電訊報》（The Telegraph）6日形容，台灣在對應疫情的方面設立了「黃金標準」（gold standard），以此維持低感染率；而早期就參與過程，清楚的指揮結構，以及公開透明與大眾溝通，都有助於抑制病毒傳播。

《每日電訊報》指出，台灣距離中國沿海只有81英里，有超過80萬台灣公民住在對岸，每天數百航班往返兩岸；然而，台灣的確診數卻與普遍爆發疫情的國家狀況不符。報導形容，隨著鄰近的日本與南韓出現破千的病例數，有專家認為，台灣建立黃金級的標準，初期就介入疫情，以及明確的指揮、公開透明與大眾溝通。

內文提及，台灣透過上述作法控制住疫情擴散，早在12月下旬，當時疫情還沒在全球爆發以前，台灣政府就從多個謠言中察覺到危機，官員們開始登機，檢查從中國飛來的旅客健康狀態，包括英國在內的其他國家，都可以向台灣學習。

英文政治刊物《外交家》（The Diplomat）也指出，雖然台灣遭到世界衛生組織（WHO）排除在外，卻因為對新冠肺炎的反應而受到讚許。

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