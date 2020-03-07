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嘉市黃金風鈴木盛開後　500公尺南洋櫻大道登場

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▲賞櫻、賞蘭花 走出戶外接近大自然。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲南洋櫻。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市區2月下旬遍地開花的黃花風鈴木，不僅讓人驚艷，更讓市民朋友紛紛拍照打卡，四處追花賞花。嘉義市建設處表示，除了黃金風鈴木之外，市區的南洋櫻也開始盛開，在嘉義市世賢路北段靠近忠孝路共有145株南洋櫻，全長500公尺；美麗的北香湖公園在文化路側管理室旁與音符區，也有南洋櫻盛開的風景，要賞櫻花，就在嘉義市。

▲賞櫻、賞蘭花 走出戶外接近大自然。（圖／記者翁伊森翻攝）

建設處表示，南洋櫻每年約在2月底3月初開花，花期1~2周，南洋櫻枝枒上掛滿成串淡粉色的小花朵，空氣中還會飄散淡雅的清香，市民朋友不用跑遠，在世賢路、北香湖公園也可以賞櫻。

▲賞櫻、賞蘭花 走出戶外接近大自然。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲賞蘭花 走出戶外接近大自然。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府建設處長陳光興表示，栽種的「台灣最小蘭花-綬草」也悄悄開花。陳光興處長說，台灣最小蘭花「綬草」是台灣最小的平地野生原生蘭花，花僅約0.5公分寬，小巧的花莖綻放出粉嫩花朵，小花在花莖上會以左、右旋的螺旋或直線等形狀排列，宛如一條綬帶花紋盤莖而上，造型特殊又美麗。

▲賞櫻、賞蘭花 走出戶外接近大自然。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲台灣最小蘭花。（圖／記者翁伊森翻攝）

綬草與大多數蘭花一樣，對生活環境的要求較高，需要濕潤肥沃的土壤、共生菌、根菌以及其他生物的共同作用才能生長得很好。綬草開花順序由基部開始，平均每天向上開花一朵，每朵花開花謝約兩星期，故一棵綬草之賞花期約可長達一個月。

由於台灣最小蘭花-綬草通常在清明時節開花，今年也跟黃花風鈴木一樣提早綻放，因此成為建設處同仁在忙碌工作之餘的話題。陳光興處長說，大家在防疫期間工作量大、心情也比較緊張，把握一點點時間走出戶外、到公園散步或學著種植花草，不僅美化空間，有助減輕壓力與放鬆心情，以更好的心情一起繼續防疫。

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