仁川機場「3階段體溫檢測」9日上路！　嚴防發燒旅客上機

▲全南韓境內迄今已有5766例確診。圖為仁川機場檢疫站。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

全球迄今有至少96個國家和地區針對南韓實施入境限制措施。對此，南韓國土交通部今（5）日表示，自9日當地上午9時起，仁川機場將對所有出境旅客正式祭出多階段檢疫措施，在航廈入口、3樓出境大廳及登機口實施體溫檢測，防堵疫情進一步擴散。

韓聯社報導，機場在航廈入口（共計8處）、出境大廳（共計5處）及登機口等多個地點架起熱感應攝影機及體溫計。據中央社指出，此一措施今起先在仁川機場進行試辦。

第一階段的航廈入口體溫檢測，只要體溫高於攝氏37.5度，就要前往機場內的指定地點進行檢查；到了第二階段的出境大廳，則是配合各個目的地國家的政策，只要飛往禁止發燒者入境國家的旅客體溫超過攝氏37.5度，相關人員就會出面協助聯絡航空公司處理退票事宜；第三階段主要針對自仁川飛往美國、中國及阿拉伯聯合大公國的旅客，因應3國政府「量測體溫」的要求進行檢查，出現發燒症狀的旅客有可能無法登機。

截至南韓時間5日上午9時，南韓外交部證實，全球現階段已有96個國家地區鎖定南韓祭出入境限制，其中有36國禁止14日內造訪過南韓的旅客入境。全南韓境內迄今已有5766例確診。

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