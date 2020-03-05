LIVE／搭長榮飛澳確診者為外籍男是否轉機？指揮中心1930說明

記者陳詩璧／台北報導

中央流行疫情指揮中心針對「企業指引」和「集會指引」有做出六大指標來評估，未來像是遶境、演唱會等千人以上的集會，都可以透過這六大指標來判定要不要舉辦，而關於澳洲新確診患者是搭長榮班機飛抵澳洲，目前確定他非台灣人，而是外籍人士，是否轉機，指揮中心預計7點30分將召開記者會說明疫情最新情況。

因應「新冠肺炎」疫情，指揮中心針對說明疫情、企業及集會指引、社區管理維護等做說明，包括了中央流行疫情指揮中心莊人祥監測應變官、衛福部醫事司石崇良司長、中央流行疫情指揮中心周志浩執行官、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心張上淳召集人、內政部陳宗彥政務次長和外交部亞太司蘇瑩君副司長等出席。

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▲全國確診者分布各縣市資料。（圖／翻攝疾管署網站）

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布集會指引，聚集人數在1000人以上的室內外活動視為大型集會，應事先評估參加者資訊等六項指標，若需辦理則應該並定防疫應變計畫，確保參與人員健康安全。

▲全國確診數達到42人。（圖／翻攝疾管署網站）

指揮中心應變官莊人祥表示，指引為柔性建議，希望舉辦大型公眾活動者可以先評估其風險高低決定舉辦與否，已經訂出六項指標可作為評估，包含「是能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間之通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者是否為固定位置」、「活動持續時間」和「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」。

如果經評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理；此外，如果當指揮中心宣布疫情已進入社區傳播階段，則應依指揮中心指示辦理。

▲指揮中心記者會說明最新疫情。（圖／記者黃國霖攝）