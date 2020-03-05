驚蟄日要「打小人」！民俗專家曝「這招」消災解厄好運一整年

▲民俗專家柯柏成表示，「驚蟄」日是「打小人」最佳時機。（圖／翻攝自柯柏成臉書）

記者王麗琴／綜合報導

今（5）日是24節氣中的「驚蟄」，意即這天老天爺會以打雷的方式，把冬眠蟄伏的動物都驚醒，同時這天之後，天氣會逐漸變暖，農家也開始春耕播種。不過「驚蟄」不只是春雷一響氣溫回暖，相傳這天是「打小人」消災解厄的最佳時機。

「驚蟄」原本稱為「啟蟄」，意為蟄蟲開始活動的意思，但因為漢景帝的諱為「啓」，因此將「啟」改為了「驚」字。到了唐代以後，由於「啓」字已無避諱，因此「啓蟄」又重新被使用，不過大衍曆仍使用「驚蟄」，並沿用至今。

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民俗專家柯柏成在臉書PO文表示，「驚蟄」之後大地萬物開始萌芽生長，由於古代農民擔心在春耕時，蛇蟲鼠蟻會出來破壞農作物，因此會在正日天祭拜白虎以鎮壓昆蟲。

另外，在中國民間傳說中，白虎是口舌、是非之神，為了防止白虎傷人，民間會就在祭祀時，在準備好的紙老虎上抹豬血，並以生豬肉餵食紙老虎，用意是將其餵飽使牠不會傷害人。

其後蛇蟲鼠蟻被比喻為「搬弄是非」的小人，繼而衍生出驚蟄「打小人」祭白虎的習俗，「以遠離小人、驅趕衰運及把憂鬱之氣舒發出來」。

他也指出，在香港非常流行「驚蟄」這天打小人的習俗，尤其在香港鵝頸橋下，每年這個時候人潮眾多，連國家地理雜誌曾報導其盛況，旅行社業者甚至曾推出「打小人行程」。

柯柏成也指出，在香港非常流行「驚蟄」這天打小人的習俗，尤其在香港鵝頸橋下，每年這個時候人潮眾多，連國家地理雜誌曾報導其盛況，旅行社業者甚至曾推出「打小人行程」。

他同時分享簡易的防小人方式，「戴戒指是個不錯的選擇，但是一般誤解都是以為戴小指防小人，其實小人都是暗箭傷人，應該是選擇無名指才是正確的方式」。

而該選什麼什麼材質、戴哪一指也有眉角，「貴金屬如金銀或鑽石的戒指可以帶左手無名指，裝飾性的如鈦鋼或其他材質就帶右手無名指，都有一樣的效果」。當然附近常去的宮廟如有祭白虎的儀式，也可以考慮在這一天參加。