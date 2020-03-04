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2對新人訂到同一廳！婚宴會館「婚禮前4天」要求換場地　網氣喊：公布店家

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▲結婚，婚禮（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲結婚前通常會在婚禮場地彩排過，業者不可能沒發現。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

結婚是每個人的人生大事，每對新人都想把婚禮辦到最好，讓自己與家人都留下深刻印象，不過，中部一間婚宴會館近日竟鬧出離譜烏龍，重複將2對新人「訂到同一廳」，且這段期間彩排過多次，會館竟然都沒發現，在婚禮前幾天才告知，害其中一對新人被迫換場地。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，家人這周日就要結婚，一切計畫都安排得宜，抱著歡喜心情期待出嫁，眼看婚禮倒數沒幾天，卻突然接到婚宴會館的電話，對方聲稱「作業疏失」，不小心讓2對新人在同一天訂到同一個場地，所以必須緊急換會廳。

請繼續往下閱讀...

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲過4天就要結婚了，一時也找不到別的場地更換。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO得知後生氣地替家人抱不平，「難道2對新人彩排你們婚宴會館會不知情？這種伎倆，真的惡劣」，而且婚禮場地通常半年前至一年前就會先訂好，喜帖早已寄出，婚禮佈置、音控、動線也已經安排好，幾天前才突然告知要換會廳，等於是逼新人無路可退，卡在婚期前害人計畫全被打亂。

網友回應，很有可能是業者想要兩邊都賺，明明有發現訂到同一廳卻硬接案子，還挑在婚禮前幾天才告知，擺明是要逼新人措手不及、逼不得已答應，「有合約書嗎？就照合約書走，臨時換廳真的很扯」、「太誇張⋯是哪家餐廳這麼沒水準」、「業者根本是想要兩邊都賺吧」、「結婚是一生一次的大事，遇到這種事真的會氣死欸」、「這種應該直接公佈了不用隱藏了，讓大家如果有訂到這家餐廳要有心裡準備。」

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