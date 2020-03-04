「國軍最強情報員就是小蜜蜂」　退伍弟兄驚：他們總能在第一時間找到你！

▲聯勇操演的阿兵哥和小蜜蜂買飲料。（圖／翻攝「青年日報Youth Daily News」YouTube）

記者陳俊宏／綜合報導

有退伍弟兄發文說，「只有當過兵的英雄才懂，其實軍方最強的情報員就是『小蜜蜂』！」對此，其他人紛紛附和表示超認同，還有人說，「在那個導航才剛開始的年代，他O小蜜蜂每個都內建GPS了....甚至你跟他說，『我在一顆很像什麼的石頭或樹旁』，他們都找得到。」而國防部《青年日報》拍攝的聯勇操演微電影中，也特別介紹到小蜜蜂，「只要能夠打到小蜜蜂，我們就能再次充滿戰力！」

「小蜜蜂」指的是營區附近的店家，在阿兵哥出外操課時，開著貨車到附近，賣一些小吃如雞排、抓餅、炒米粉的攤車，相信是不少人當兵時的小確幸及回憶。

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有退伍弟兄日前在「爆廢公社公開版」臉書社團表示，只有當過兵的英雄才懂，其實軍方最強的情報員就是小蜜蜂，「無論你在陸地什麼地方，操演＆任務＆打掃＆拔草＆挖水溝＆打靶＆站哨＆偽裝&部隊校閱&甚至躲在草叢裡上大號。他們總是能在第一時間找到你，發現你的位子。」

▼阿兵哥向小蜜蜂點了一份「豬抓」（豬肉抓餅）。（圖／翻攝「青年日報Youth Daily News」YouTube）

▼阿兵哥排隊打小蜜蜂。（圖／翻攝「青年日報Youth Daily News」YouTube）

對此，其他人紛紛說，「當初打三軍時，如果沒有小蜜蜂，我想可能會餓死」、「部隊帶出去操練，結果到那邊發現，小蜜蜂已經比部隊還早到達任務地點等著你了」、「小蜜蜂可稱之最強野地滲透部隊啊」、「小蜜蜂真是當兵的福利。」

還有人留言，「其實他們是最強的國軍後勤部隊，平常偽裝成小餐車，等到國軍需要補給就馬上到達陣地」、「當初聯勇天天凱軍車追蜜蜂」、「我親眼看到小蜜蜂車上有拐拐（無線電）」、「O的，就是他們，金門退伍回來還變胖。」

而國防部發行的《青年日報》曾製作《那一年，我們一起下聯勇》微電影，片中就拍攝阿兵哥買小蜜蜂的過程。影片旁白提到，「聯勇的戰力來源則是在後勤維保，而人呢？他的後勤能量呢？就在於只要能夠打到小蜜蜂，我們就能再次充滿戰力！」

▲▼小蜜蜂餐車上的美食。（圖／翻攝「青年日報Youth Daily News」YouTube）

▲▼退伍弟兄直呼，「軍方最強的情報員就是『小蜜蜂』！」（圖／翻攝「青年日報Youth Daily News」YouTube）

▼介紹小蜜蜂片段從1分43秒開始。