炊事不慎釀火災　濃濃黑煙漫屋一家四口嗆傷送醫

▲陳姓屋主被送上救護車。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區4日清晨6時許，中正南路一棟公寓1樓住戶煮飯時不慎引起火災，屋主打電話報警求助，警消於電話中指導屋內成員避難，並緊急派員到場救災，拉水線入內搶救，屋內4名成員一度受困火場，經警消救出後有一名男童傷勢較重，被緊急送往三重醫院急救，所幸並無生命危險，確切起火原因有待警消進一步調查釐清。

警消獲報到場，發現陳姓屋主一家受困於火場濃煙中，於是立即拉水線搶救，入屋發現一名12歲陳姓男童吸入過多濃煙倒臥地面失去意識，立即送往市立三重醫院急救，經救治已恢復意識暫無生命危險。至於其父親（約40歲）則有輕微嗆傷，也被送往三重醫院救治，44歲的許姓屋主妻子也被送往台北馬偕觀察，16歲的女兒則陪著父親一同就醫，一家4口經救治均無大礙。

▲警消獲報到場拉水線救火，成功將屋內4人給救出。（圖／記者游宗樺攝）

新北市消防局第三大隊大隊長黃弟勝表示，警消於6時11分接獲報案，指稱中正南路97巷一棟公寓起火，派出94名警消、22輛消防車及6輛救護車到達現場，起火公寓為5樓建物，於是拉出2線水線滅火，並於6時22分成功撲滅火勢，初步判斷起火點位於後方廚房，研判為煮食不慎導致火災。

黃弟勝指出，由於屋內並無裝設住宅火災警報器，火警當下屋內一家人發現失火時火勢已經很大，屋主在報案後與女兒先行避難，但媽媽與兒子一度受困屋內，造成嗆傷送醫急救無生命危險。現場燃燒面積約為10坪，確切起火原因有待後續調查釐清。

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