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車內突然起火燒死3子與丈夫　澳洲母喊「他把汽油倒我身上」

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▲▼ 火災,火場,大火 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲澳洲布里斯班一輛車燒毀，父親和三個不到10歲的小孩都遭火舌吞噬。示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者簡立宇／綜合報導

一家五口天人永隔，倖存者漢娜（ Hannah Baxter）身上有大面積灼傷，餘悸猶存地大喊著「他把汽油倒在我身上」！她的丈夫羅文（Rowan Baxter）和三個不到10歲的孩子皆燒死在車上。這起發生在澳洲布里斯班（Brisbane）的悲劇至今仍在調查原因，尚不能確定是自殺還是意外。

當昆士蘭省（Queensland）的警察在早上8點半抵達現場時，分別為3、4、6歲的孩子早已失去生命。檢察官馬克（ Mark Thompson）表示不知道起火的原因。警方首要調查的對象是坐在駕駛座的漢娜，以及坐在副駕駛座的羅文。馬克表示，「要我們去歸類這是『謀殺』還是單純的悲劇事件都不太合適。」

據ABC報導，現年41歲的死者羅文是橄欖球聯賽（NRL）紐西蘭勇士隊（New Zealand Warriors ）的成員，他和妻子經營體育網站，並擁有超過20年運動和健身的工作經驗。他的臉書裡充滿和三個小孩玩耍打鬧的貼文，一家人看起來十分幸福。

車子起火時，有路人嘗試救出受困的大人小孩，雖然最後沒有成功，他的身體和臉部也受到輕微的燙傷。現場有7輛救護車和超過30名警察參與救援。現場居民表示，「那真的非常可怕，你完全不能預期。」

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