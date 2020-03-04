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北部防疫漏洞直擊！官辦屠宰場嚇見「無證移工不戴罩」　血水內臟夜夜伴

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圖、文／鏡週刊

武漢肺炎（新冠狀病毒，COVID-19）疫情全球升溫，台灣也出現社區傳播警訊，4萬8千多名在台行蹤不明的無證移工，更被迫成為可能受感染的高風險族群！本刊直擊北部一處大型官辦屠宰場，每天至少700人群聚工作，其中約200名都是無證移工，這些沒有身分的人成了防疫漏接對象，不但雇主未提供充足口罩，工作現場甚至連一張外語防疫海報都沒有。

北部一處大型官辦屠宰場，業者聘用約200名無證移工，正與台籍員工一起搬運雞籠、鴨籠，但雇主並未提供充足口罩及衛教，工作環境也不佳，讓他們身陷感染風險。

▲北部一處大型官辦屠宰場，業者聘用約200名無證移工，正與台籍員工一起搬運雞籠、鴨籠，但雇主並未提供充足口罩及衛教，工作環境也不佳，讓他們身陷感染風險。（圖／鏡週刊提供，下同）

根據統計，至2月底我國本土確診人數，已經首度超越境外移入人數，加上部分個案至今無法確定感染源，中央流行疫情指揮中心2月29日在記者會坦言，已出現社區傳播警訊；3月1日更進一步出現院內感染案例，至今已有醫護人員與清潔工陸續確診，和第32例的無證外籍看護確診，成為2大防疫重點。

台灣確診第32例的印尼籍無證女看護在病房內直播，也讓全台無證移工的處境浮上檯面。（翻攝畫面）

2月29日深夜，就在我國本土確診個案數首度超越境外移入數的當天，本刊記者由工作人員陪同，前往北部一處占地2千多坪的官辦大型屠宰場現場直擊，數百名員工陸續進入建物內，展開一天的工作，處理家禽屠宰作業，除台籍屠宰業者與勞工，本刊發現，現場至少有200名的無證移工也在此工作。

2/29 21:48 屠宰業者所聘的無證移工及台籍員工，陸續進入屠宰場工作。

這群移工有男有女，以越南籍占多數，另有不少印尼籍。「他們沒有合法身分，政府長期當做沒看見，也不提供防疫資源，反讓他們成為可能被感染的高危險族群！」一名屠宰場人員說。

當周邊居民準備就寢，這個屠宰場卻正是人聲鼎沸的時段。本刊直擊，晚間9點多，這群身形與屠宰場台籍工作人員幾無差異的移工，陸續進出，他們會先把各個「行口」（承銷商）運來的雞、鴨活體，一一搬進一樓的屠宰場內，接著約在半夜12點左右開始屠宰作業。

2/29 22:20 北部一處大型官辦屠宰場，業者聘用約200名無證移工，正與台籍員工一起搬運雞籠、鴨籠，但雇主並未提供充足口罩及衛教，工作環境也不佳，讓他們身陷感染風險。

同時段進出屠宰場的還包括台籍屠宰業者及行口員工，以及來此等著取雞鴨的各大市場、攤商、加工廠乃至飯店等業者，至少約500人，換言之，這裡每晚至少有700人在此群聚、頻繁穿梭。

據移民署最新統計，在台失聯移工人數至一月底達4萬8545人，他們是台灣農漁工等行業缺工的最大人力來源。專家憂心，無證移工與台灣人已是生命共同體，政府若未做好防疫宣導並提供防護物資，恐令他們淪為被感染的高風險族群，更可能因長期無證的身分而繼續選擇隱匿，反而不利整體防疫。

對此，移工團體及學者呼籲，移工已是台灣生命共同體，政府應立即加強防護、提供口罩，納入安全網，別讓他們成為政府防疫的漏接對象。


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