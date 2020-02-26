最新電視新聞觀測統計出爐！108年9月、10月韓國瑜仍大幅領先



▲以內容法統計方式，2019年10月各頻道播送特定人物相關新聞秒數中，被報導前5名特定人物為 韓國瑜、蔡英文、柯文哲、林佳龍、郭台銘，各頻道報導比例。韓國瑜在聲量上仍上大幅領先。（圖／NCC提供）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)26日公布去年9、10月新聞頻道播送內容觀測報告，不論是內容法或標題法觀測方法，報導特定人物時間前三名，無線新聞台9月為韓國瑜、蔡英文，10月為韓國瑜、蔡英文、柯文哲、林佳龍，而衛星新聞台9、10月均為韓國瑜。此統計資料也顯示，當時韓國瑜在電視媒體聲量仍大幅領先。



NCC指出，以標題法歷次整體觀測結果比較分析發現，9月觀測頻道播送特定人物總量比率較7月及8月增加，而10月因觀測當週發生南方澳斷橋事故，各新聞頻道播送政治議題新聞較少，致播送特定人物秒數總量比率(19.40%)為各觀測月份最低，亦低於歷次觀測月份播送特定人物秒數總量比率平均值(28.39%)。



整體而言，自去年3月公布觀測報告以來，各頻道報導特定人物比率與首次觀測相較均明顯下降。比較3月與10月各頻道報導特定人物時間最高者，降幅比率最高前三頻道分別有50.91%、49.65%及34.33%的降幅，惟部分頻道對特定人物播報比率仍有明顯偏高現象。





▲以內容法統計方式，2019年9月各頻道總報導新聞秒數中，被報導前5名特定人物為韓國瑜、蔡英文、柯文哲、郭台銘、朱立倫，各頻道報導比例。韓國瑜在各頻道被報導聲量大幅領先。（圖／NCC提供）

NCC為確實了解各頻道新聞播報全貌，自108年9月起之新聞頻道觀測統計，除原以新聞標題統計之方式外(標題法)，另採用內容標註法標註新聞內容呈現之特定人物，並依標註結果平均權重計算各頻道報導特定人物時數與則數(內容法)。9月觀測結果差異不顯著(標題法29.56%、內容法31.07%)，惟10月恐受南方澳斷橋事件影響，新聞標題雖未提及特定人物名，然於報導內容呈現相關特定人物，致觀測結果差異較明顯(標題法19.40%、內容法26.10%)；此差異亦同時呈現於以二種方式觀測各頻道報導特定人物結果。



108年9月觀測統計

觀測期間:108年9月22日至同年9月28日(共7日)。

觀測頻道:

台視、中視、華視、壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS及MOD寰宇新聞二台 ，共11個新聞頻道。

觀測時段

每日中午12-13時、晚間7-8點(不含廣告及氣象)。

觀測標的

每日以2小時之新聞標題為基礎，就播送特定人物比例進行觀測分析，以當週新聞標題出現頻次較多之「蔡英文」、「賴清德」、「王 金平」、「郭台銘」、「柯文哲」、「韓國瑜」、「侯友宜」、「 鄭文燦」、「盧秀燕」、「黃偉哲」、「蘇貞昌」、 「洪秀柱」、 「朱立倫」、 「宋楚瑜」等14人為分析對象。





108年10月觀測統計

觀測期間

108年10月1日至同年10月7日，共7日。



觀測頻道

台視、中視、華視 、壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS及MOD寰宇新聞二台，共11個新聞頻道。



觀測時段

每日中午12-13時、晚間7-8點(不含廣告及氣象)。



觀測標的

每日以2小時之新聞標題為基礎,就播送特定人物比例進 行觀測分析,以當週新聞標題出現頻次較多之「蔡英文」 、「賴清德」、「王金平」、「郭台銘」、「柯文哲」、 「韓國瑜」、「侯友宜」、「鄭文燦」、「盧秀燕」、「 黃偉哲」、「蘇貞昌」、 「林佳龍」、 「朱立倫」、 「 宋楚瑜」等14人為分析對象。



調查方式說明

標題法

原調查方式，以主播稿後第1則標題列有分析對象姓名為計算基礎，若同一標題出現2位以上特定人物，則分別列計，容有一定誤差值。

內容法

標註新聞內容呈現之特定人物，若同一內容出現2位以上特定人物則分別標註，並依標註結果以平均權重計算報導特定人物時數與則數，惟因統計數值以四捨五入計算至小數點後第2位，容有進位誤差。