兆豐金、兆豐保險連續9年獲「保險龍鳳獎」！再獲頒微型保險績效優良獎勵

▲兆豐保險董事長梁正德（西裝左2）及代理總經理翁英豪（西裝左3）帶領團隊。（圖／兆豐保險提供）

財經中心／台北報導

兆豐金控及旗下子公司「兆豐保險」連續9年獲得社會新鮮人肯定，分別於現代保險教育事務基金會「2020全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」，雙雙獲選財金保險系所應屆畢業生票選「財金保險畢業生最嚮往的金控公司」及「財金保險畢業生最嚮往的產險公司」優等獎殊榮。

兆豐保險表示，多年來秉持著善盡企業社會責任，落實照顧弱勢使命，竭力推廣微型保險，使保險充分發揮保障功能，並於2日獲金管會依「保險業辦理微型保險業務應注意事項」頒布為去年辦理微型保險績效優良的獎勵公司。

兆豐保險自2018年起，不斷發展與個人消費者有關的服務與商品，如推出行動應用程式APP，藉此提升保戶服務功能24小時不打烊，並不斷注意市場走向，洞燭先機了解旅遊市場的變化，於業界率先推出「郵輪旅遊綜合保險」，該商品更於新冠肺炎（COVID-19）期間，給予受影響保戶很多實質上的幫助。

兆豐保險表示，一路走來始終秉持著「誠信、穩健、專業、創新」的經營理念，不僅可讓客戶安心托付，也提供員工健康安全的工作環境、多元化的訓練及發展機制以及完善的員工照護措施，更視人才為企業珍貴的資產，竭誠歡迎年輕新血加入，在全方位幸福的職場中成長與發展。