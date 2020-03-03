　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北最遠烏來福山部落開賣口罩　僅服務身分證單號民眾

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼烏來檢疫所。（圖／記者羅志華攝）

▲ 烏來檢疫所。（圖／記者羅志華攝）

中央社記者黃旭昇新北3日電

新北市最偏遠地區的烏來福山部落居民，可就近在活動中心買口罩了。不過 ，僅限身分證單號的成人民眾，每星期三購買。身分證雙數成人，仍要往返1個多小時車程外出買口罩。

新北市衛生局健康管理科長陳欣蓉接受中央社記者訪問表示，對於偏鄉地區民眾的購買口罩資格的困境， 盼中央健保局能以專案處理，讓新增的據點都能服務身 分證單號與雙號的買口罩民眾。

衛生局今天下午表示，為服務偏遠地區民眾，3月起，增加平溪區、石碇區及烏來區等3區衛生所共4個醫療服務據點，加入販賣口罩行列。 陳欣蓉說，石碇、平溪、烏來衛生所因當地無藥局或藥局數量不足，原來就有協助販售口罩，服務民眾。不過，因為偏鄉幅員遼闊，仍無法面面俱到。

以烏來的福山部落為例，烏來當地沒有藥局，大家只能到烏來衛生所實名制購買口罩。但最偏遠的福山部落距離衛生所18公里，深山泰雅族人還需要往返1個多小時的車程，買口罩相當不便。

她說，為了讓更偏遠地區的民眾也可以就近買口罩，規劃利用巡迴偏鄉醫療據點時，由醫師、護理師協助販售口罩。但受限於醫療人力，僅能在駐點醫療時賣口罩，無法全面服務到身分證單雙號的民眾。

▲▼口罩,醫療口罩,示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲ 口罩。（圖／達志影像／示意圖）

衛生局說，決定將衛生所分配的口罩，勻撥一部分到定期巡迴醫療門診，給民眾就近購買，不影響該區的原有購買權益。相關口罩販售原則與現行的成人及兒童口罩販售原則相同。

販售時段依據點公告時間為主，平溪區衛生所十分里衛生室為即日起每週二及週五下午2時至4時。石碇區衛生所中民衛生室為10日起，每週二下午2時至3時。

烏來區衛生所忠治溫馨關懷站為即日起，每週五上午10時至12時，烏來福山活動中心為每週三上午10時至中午12時。民眾購買前可電洽衛生所確認販售時間及地點。 根據統計，烏來區人口6407人，其中福山里819人。（編輯：方沛清）

ET快訊
尿出血！他膀胱裡「一朵一朵」塞爆　醫驚：是癌症...要整顆摘
桃園不織布廠拒外商包線　日產500萬片口罩原料：台防疫優先
韓返台打疫苗被拒　媽喊「淪醫療人球」...醫氣炸：直接叫她滾
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

供應全國最大量醫用口罩核心原料　桃園「敏成」24小時不停機

疫情衝擊觀光　黃偉哲聆聽產業需求增強服務體質措施上路

新北最遠烏來福山部落開賣口罩　僅服務身分證單號民眾

新北蘆洲海砂屋自主都更開拆　侯友宜表揚住戶自主精神

新北市圖萬里分館免費「國文愛心教室」　助偏鄉學子會考衝刺

防疫不缺口！侯友宜視察計程車防疫整備　提醒運將落實消毒清潔

桃市府「桃花源美食街」重新開幕　持市民卡、員工證享折扣

防範新冠肺炎疫情　侯友宜：新北停止舉辦大型活動

快訊／桃園捷運：第三級旅遊警示地區入境　4日起禁搭大眾運輸工具

基隆女居家檢疫趴趴走！安徽回台隔夜…搭公車去買食物

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

貓皇太胖理不到毛！獸醫建議剃掉　奴才下秒見「粉嫩屁屁」笑到黑咕

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

供應全國最大量醫用口罩核心原料　桃園「敏成」24小時不停機

疫情衝擊觀光　黃偉哲聆聽產業需求增強服務體質措施上路

新北最遠烏來福山部落開賣口罩　僅服務身分證單號民眾

新北蘆洲海砂屋自主都更開拆　侯友宜表揚住戶自主精神

新北市圖萬里分館免費「國文愛心教室」　助偏鄉學子會考衝刺

防疫不缺口！侯友宜視察計程車防疫整備　提醒運將落實消毒清潔

桃市府「桃花源美食街」重新開幕　持市民卡、員工證享折扣

防範新冠肺炎疫情　侯友宜：新北停止舉辦大型活動

快訊／桃園捷運：第三級旅遊警示地區入境　4日起禁搭大眾運輸工具

基隆女居家檢疫趴趴走！安徽回台隔夜…搭公車去買食物

iPhone夜間模式攝影比賽結果出爐　體現不同文化夜晚之美

中職／費爾本、潘威倫聯手壓制　統一6比5勝味全奪熱身賽首勝

供應全國最大量醫用口罩核心原料　桃園「敏成」24小時不停機

疫情衝擊觀光　黃偉哲聆聽產業需求增強服務體質措施上路

「上次消費券舉債839億」　蘇貞昌：對振興經濟效果不大

3星座2020挑戰大收穫多！　獅子「毛毛蟲變蝴蝶」TOP1發展無限

伊朗30萬支小組「入戶排查」　駐華使館：將採中國抗疫方案

單親媽冒充「清大碩士」！騙到11家科技公司高薪錄用　下場出爐

中職／蔣智賢陽春砲　悍將追回1分

假釋犯切腳鐐「18小時繞台3/4」　恐嚇檳榔攤6千元…花一半加油吃飯

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

地方熱門新聞

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

澎湖驚傳兵馬俑出土？真相曝光笑慘

基隆女從大陸回來　竟出門搭公車趴趴走

早餐店爆拒送醫院　老闆娘曝真相

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

玩「吊酒瓶」挑戰成功！老闆一看秒退錢

桃捷：三級旅遊地區入境　4日起禁搭

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

陸船強闖　海巡擊發霰彈槍畫面曝

憑發票換苗木　5千株換完為止

南非正妹騎車遊台灣油箱見底　枋寮警往返台東買油

狠心債主！21男欠錢遭凌虐、棄屍5個月

桃捷因應疫情　3/21、4/1考試延期

孩子溜滑梯丟石頭挨罵！新北媽氣炸嗆人

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男星揪10藝人進口罩工廠「連做8.5hrs產4萬2000個」

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府違憲」

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

嬰童品牌mothercare破產！

香蕉手術「上下顎割開修骨頭」術後呆掉

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

游否希揪3男上三溫暖「整排名車占用公車格」

花蓮強盜犯長相曝

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

更多

最夯影音

更多
持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！
懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面