醫護員抗疫還要「入黨宣誓」　鐘南山：正需共產黨員站出來

▲大陸鐘南山院士率領白衣戰士入黨宣誓。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸這次抗疫靈魂人物鐘南山院士，帶領廣州醫科大學附屬第一醫院白衣戰士宣誓入黨，大陸央視新聞特地報導過程，鐘南山稱，「現在正是需要黨員站出來的時候。」消息一出，不少大陸網民認為防疫重要關頭，找人入黨宣誓會不會太刻意了。

▲大陸廣州、武漢2日舉行兩地舉行遠距視訊入黨儀式。（圖／翻攝 央視）

根據央視報導指出，廣州、武漢2日舉行兩地入黨儀式，由鐘南山院士領誓，重症醫學科副主任醫師徐永昊、馳援武漢漢口醫院的內分泌科護士李穎賢共同主持入黨宣誓儀式。擔心疫情影響，廣州醫科大學附屬第一醫院與廣東省馳援武漢醫療隊的宣誓儀式，特別採用遠端視頻。

▲90後內分泌科護士李穎賢，除夕夜自願直奔武漢。（圖／翻攝 央視）

據了解，參與入黨醫療人員都是第一時間投入疫情救治。90後內分泌科護士李穎賢24日除夕夜，參加醫院組建的5人醫療隊，出征武漢漢口醫院。抵達武漢第二天，就寫下入黨申請書。由於病房沒有護工、清潔工，除了日常護理治療，護士們還要承擔患者的生活護理和病區的清潔工作。另一名預備黨員的徐永昊，本來在西藏林芝參與醫療工作，得知廣東疫情爆發，徐永昊向援藏隊領隊主動申請回去支援。他說，「哪裡需要我，我就到哪裡去。」

▲另一名預備黨員的徐永昊，遠從西藏林芝申請回調廣州參與醫療工作。（圖／翻攝 央視）

不過，激勵人心入黨宣誓，引發大陸網民兩面反應，有人覺得，關鍵時刻能激勵士氣，有不少大陸網民認為防疫重要關頭，找醫護人員入黨宣誓，會不會太刻意了。鐘南山也表示，「現在正是需要共產黨員站出來的時候，敢於擔當，勇於奉獻，相信一定會更快解除疫情，生活重回正軌。」