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郝龍斌、江啟臣拚黨魁！就算韓國瑜228發言走鐘也不怕　衝前線狂吸韓粉

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圖、文／鏡週刊

國民黨主席補選3月7日投票，2強對決情勢持續緊繃，青壯派立委江啟臣站穩世代交替的浪頭，原被看好可望以大幅領先態勢奪下黨魁，但前副主席郝龍斌近來急起直追，成功整合部分黨員大戶，讓雙方差距逐漸縮小。面對投票進入倒數，本刊調查，2陣營近日不約而同大力拉攏挺韓勢力入陣，即便高雄市長韓國瑜在228當天發生口誤風波，但藍營內部則絲毫未受外界輿論影響。

在黨內掀起世代交替的聲浪下，被青壯派寄予厚望的江啟臣（右），擁有大環境風向優勢。一度陷苦戰的郝龍斌（左）近日急起直追、緊逼在後，選情有上升之勢。

▲在黨內掀起世代交替的聲浪下，被青壯派寄予厚望的江啟臣（右），擁有大環境風向優勢。一度陷苦戰的郝龍斌（左）近日急起直追、緊逼在後，選情有上升之勢。（圖／鏡週刊提供，下同）

黨內人士表示，雖然韓國瑜在黨主席補選中未表態支持人選，但韓在黃復興系統內仍有很大影響力，從郝、江日前各自找來韓粉直播主同框，隔空比拚空戰，到近日2人接連向前主席洪秀柱請益，就是為了透過挺韓爭取黃復興支持，顯示黃復興仍是此次選舉的關鍵，更是兵家必爭之地。

韓國瑜雖未表態黨主席挺誰，但在黨內仍具影響力，韓粉已成為兩大陣營必爭對象。圖為韓國瑜2019年赴台中拜廟。

根據國民黨中央統計，此次具選舉資格的黨員數共33萬3,065人，其中，黃復興黨員占整體的1/4，高達8萬3,295人。一位熟悉黃復興系統的立委表示，黃復興黨員的投票率，向來是一般黨員的2倍以上，若以整體投票率近3成推估，預計黨魁選舉能開出約9萬餘票，而黃復興至少就有4萬票以上，當然是重中之重。

該人士進一步說，此次黃復興系統雖然按兵不動，也宣稱沒有特定支持對象，但過去與郝不睦的黃復興黨部主委金恩慶等部分幹部，近日卻傳出已私下轉向挺郝，「省籍問題，過去一直是黃復興最在意的原因」。

不過，藍營人士也指出，「郝、江的世代落差，確實在黃復興內部引起討論。」黃復興黨員目前雖在觀望，但基層反映黨既然要全面改革，年輕化及換血才是最能讓黨耳目一新的模式，這也是已68歲的郝龍斌，在這次選舉打得辛苦的原因。但該人士也說，若選前最後一刻，黃復興幹部由上而下要求貫徹投票意志，仍可能撼動選舉結果。


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