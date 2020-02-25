瘋電影／潛艦追緝　這個世界就是有魔鬼才會戰事連連

文／賴賴

瘋言瘋語：

看完真的是胃酸和胃一起翻滾，難過至極，人類到底為什麼要不斷的在愚蠢的戰爭中犧牲，看電影真的可以擴充大腦中的智慧，看完電影你不會再快速且直接的去抱怨或咒罵誰的不是，因為你永遠也不知道真正的兇手是誰？看完真的非常非常的難過。

狼嚎，是聲納兵蒐集到的潛艇聲，透過寂靜分辨出潛艇位置甚至艇中生物以及潛艇型號，雖然接近兩個小時都在潛艇中，卻電影無冷場，最後緊張到胃抽筋，太難過了這部電影，極大的寓意與啟示，為什麼壞人總是都沒事，而出事的都是好人，老天爺。

看得心很酸，腳色中的好人無法全部活下來，他們都是英雄，但是死了的英雄，意義在哪，人類依然繼續挑釁從戰事中獲取利益，到底為什麼要研發這種殺人的病毒，提前下地獄的意義是什麼？

片 名：潛艦追緝

英文名稱：The Wolf’s call

類 型：動作、劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2019-12-27

片 長：01時56分

導 演：安東寧鮑迪(Antonin Baudey)

演 員：歐馬希(Omar Sy) 、 弗朗索瓦西維爾(Francois Civil) 、 赫達卡特伯(Reda Kateb) 、 馬修卡索維茲(Mathieu Kassovitz) 、 寶拉比爾(Paula Beer)

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：鴻聯國際開發股份有限公司

劇情大綱

當你聽見狼嚎，就表示撒旦離你不遠了…

被法國海軍封為「地表最強千里耳」的尚特雷，以超敏銳的聽覺讓海軍弟兄們免於無數次的潛艦危機。在敘利亞海域的任務中，出現他此生從未聽過也無法分辨的聲軌！

隨著聲音漸漸逼近，竟讓潛艦暴露了行蹤，引爆了深海危機！尚特雷相信這次的意外絕非偶然，決定調查出這聲音來源。與此同時，法國與俄羅斯的國際情勢逐漸上漲，一觸即發！海軍上將任命德奧西（歐馬希 飾）接管泰坦號、格尚（赫達卡特伯 飾）擔任彈道導彈核潛艦艦長進行總理下令的武力恫嚇任務。就在此刻竟有一顆核彈朝向法國而來，即將成為引爆第三次世界大戰的導火線。究竟這枚核彈來自於哪裡？是俄羅斯還是另有其人？

▲聲納兵發現前蘇聯的運在核彈的潛艇。

▲兩位艦長分別被分派到兩艘潛艦，其一為核艦。

▲發現中計，恐怕引發核子戰爭。





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