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空運「二氧化鈦」怪怪的...　神秘鐵桶掀開竟是496公斤K他命原料

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▲▼ 查獲毒原料 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲檢警查獲496公斤K他命原。（圖／記者洪正達翻攝）

 記者洪正達／高雄報導

橋頭地檢署日前接獲線報，指出有販毒集團利用空運的方式運送製毒原料，專案小組成立後開始過濾航班資料，在日以繼夜的追查下，果然發現一批申報「二氧化鈦」的貨品有異，檢警於是不動聲色跟監埋伏，最後總算在楠梓區攔下販毒集團，查獲496公斤的「三級丁氧羰基去甲基愷他命」，訊後將主嫌吳姓男子依毒品罪送辦，並在破案當晚聲請羈押獲准。

專案小組表示，吳姓男子（51歲）以50萬元的代價被販毒集團收買為人頭，並在2019年11月20日以貿易公司名義進口「二氧化鈦」，事實上卻是將提煉毒品的「三級丁氧羰基去甲基愷他命」放進4個鐵桶內，再利用港龍航空班機由深圳經由香港後再轉運到小港機場，一等貨物落地後，吳姓男子便帶頭與何姓、林姓、高姓男子等人分2部車從台中南下高雄取貨。

▲▼ 查獲毒原料 。（圖／記者洪正達翻攝）

專案小組掌握到相關線報後展開跟監埋伏，2019年11月22日中午在楠梓區常德路將吳男攔下，當場在車上查獲毒品原料496公斤，在場的成員全遭逮捕，訊後依毒品罪將吳男逮捕，其餘成員分別以3到5萬元不等的金額交保。

據了解，這批被查獲的「三級丁氧羰基去甲基愷他命」總重496公斤，最少可製造出300公斤K他命，若全數流入市面可供170萬人次吸食，檢警目前正深入追查販毒集團其他共犯中。

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K他命原料二氧化鈦橋頭地檢署

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