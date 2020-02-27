橋頭地檢署拍賣千萬頂尖名車　「強弩級超跑王」3.9秒加速破百

▲橋頭地檢署宣布在3月3日聯合拍賣當中，將有s63等大家競標 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市橋頭地檢署跟高雄市地檢署委託法務部執行署高雄分署將舉辦「聯合拍賣」，拍賣品有3部客車，其中有一部是被稱為「超弩級跑車王」稱號的S63，新車價高達千萬。

臺灣橋頭地方檢察署及臺灣高雄地方檢察署特囑託法務部行政執行署高 雄分署3月3日上午10時許，在法務部南區大型贓物庫會場，與法務部行政執行署高雄分署共同舉辦 「聯合拍賣」。橋頭地檢署查扣之 MERCEDES-BENZ 自用小客車 1 輛、查扣之燈具 20 具，其中 MERCEDES-BENZ 自用小客車為西元 2015 年出廠，型號 C300 4MATIC，車況保存良好，純白外殼兼具時尚與美感，搶盡豔羨風采。

另外高雄地檢署於2019年10月期間，偵辦所查扣之 MERCEDES-BENZ自用小客車共 2 輛，其中車牌號碼 BDP-5908 號者為西元 2014 年出廠、型號:S63 AMG 4MATIC、排氣量 5,461c.c 具 有強烈跑車風格及道路行駛安全性、靈活性和運動感兼具 之四門頂級豪華大型轎車，此款車輛新車市價高達新臺幣 1 千萬餘元。而這台車也被稱為強弩級超跑王，是目前市售賓士中最頂尖的豪華跑車。

▲橋頭地檢署宣布在3月3日聯合拍賣當中，將有R350等大家競標 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時另外還有一台車牌號碼 2518-QD 者則係西元 2006 年出廠、 型號:R350、排氣量 3,498c.c 之豪華 6 人座休旅車。這台車也被稱為「豪華幸福行宮」。