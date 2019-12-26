高雄地政官員爆醜聞！承辦租用國有林地鑑界　誆收「手續費」狂詐農民

▲公務員利用職務之便向民眾詐取財物。（圖／免費圖庫／pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導



橋頭地檢署日前接獲高雄市調查處提報情資，發現某處地政事務所官員疑似利用職務上機會，謊編名目向民眾詐取財物，橋頭地檢署莊莊榮松檢察長極為重視，隨即指示由檢肅黑金專組主任檢察官謝肇晶、檢察官鄭子薇指揮高雄市調查處成立專案小組全力偵辦。歷經數月蒐證後，於12月24日前往蘇男工作處所及住處搜索，當場扣得承辦業務相關資料等物品，認其涉犯貪污治罪條例，並有串證之虞，當場逮捕後向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組調查發現，蘇男是某地政事務所官員，得悉李姓民眾長年在高雄市某區未登錄的國有林地種植水果，於108年5月間向地政事務所申請鑑界測量以便辦理承租使用。蘇男竟利用執行土地丈量的職務上機會，自108年5月間起至9月之期間，佯稱地政事務所及國有財產署等行政機關要收取費用為由，陸續向李姓民眾詐得11萬6千元。

經橋頭地檢署鄭子薇檢察官於12月24日漏夜訊問後，認其涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上之機會詐取財物罪嫌重大，並有串證之虞，當場逮捕後向法院聲請羈押禁見獲准，將進一步擴大清查有無其他被害人。

橋頭地檢署呼籲，民眾向行政機關申辦各項業務時，如遇公務員索取不當費用時，請務必向行政機關查證，以免受騙。如發現有不法情事，亦可向地檢署或政風單位提出檢舉。

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