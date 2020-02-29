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4歲女兒回家見「玻璃門淌血痕」…媽遭捅20刀慘死！嫌19年後落網：終於來了

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電腦維修行蘇姓老闆娘（右），遭年僅16歲的饒姓男子（左）刺殺20多刀身亡。

圖、文／鏡週刊

23年前，台北市文山區1家電腦維修行的老闆娘，遭歹徒狠刺20多刀，慘死店中，警方雖採到1枚清晰的血指紋，卻抓不到凶手。直到19年後，刑事局在追訴期屆滿前，比對最新的指紋庫，才終於順利逮到凶手。

這起命案發生後，電腦維修行結束營業，房東多次轉租，但房客總在半夜聽到女子哭泣聲，靈異傳聞不斷，最後1名身兼乩童的茶行老闆，因緣際會承租凶宅，並在夢中答應替死者申冤，淒厲的夜半哭聲才從此消失。

1997年4月8日晚間，在台北市文山區經營電腦維修行的常姓男子，一如往常送完貨後，帶著4歲的女兒返回店裡，卻驚見玻璃門上有數道鮮血，還在緩緩向下流動。

警方在命案發生19年後，將饒姓男子（中）逮捕到案。（東森新聞提供）

婦倒血泊中　刀刀致命

常男隨即衝進店內察看，發現妻子蘇鳴鳳倒臥地上，頸部被刀子插了好幾個洞，他無暇顧及在旁不知所措的女兒，立刻衝上前去，一邊按住妻子血流不止的傷口，一邊報警。

當年第一時間趕赴現場的退休刑警高仁和，回想這起命案仍印象深刻。他告訴本刊：「被害人瞪大雙眼、面無血色，整個頭髮泡在血泊中，氣管、喉嚨皆被砍斷，流出的血濃到變成咖啡色。」

高仁和表示，歹徒下手凶殘，砍殺蘇女逾20刀，全部集中在頭、頸部位，刀刀致命，不難想像歹徒當下已經殺紅了眼，4坪不到的空間，牆壁噴得到處都是血，彷彿有人拿硃砂墨水在店內肆意潑灑。

被害的電腦維修行老闆娘（右）與丈夫（左）結婚多年，鶼鰈情深。（翻攝畫面）

命案現場一片混亂，到處都有被人翻動的痕跡，店裡原本放有8萬元現金，也已不翼而飛，檢警初步研判，應是一起強盜殺人案。

鑑識人員在店內的塑膠袋上，採到一枚疑似凶手左手食指的完整指紋，另在抽屜和桌面也採到3枚不完整的指紋，但沒有目擊者指證，監視器又不像現在普及，警方耗費半年時間調查可疑對象、比對指紋，仍毫無所獲，只能將相關證據暫時封存，等待找到進一步線索再繼續偵辦，但這一等就是19年。

在命案即將屆滿20年追訴期的前1年、2015年，刑事局重建指紋辨識系統，比對出曾在2006年犯下持有毒品案的饒姓男子涉有重嫌，為求謹慎，刑事局還進行現場血跡的DNA鑑定，確認血指紋確為饒男所有，於是將相關資料交付台北市警局文山二分局，重新偵辦這起冷案，順利替死者申冤。

死者丈夫當年受訪時，數度哽咽，泣不成聲。（東森新聞提供）

冷案重偵辦　當場認罪

警方重新偵辦時，饒姓男子已34歲，從事水果批發，也是2個孩子的父親，雖然離過一次婚，但也結交了新的伴侶，算是事業有成、家庭美滿。高仁和回憶，警方找上他時，開口就問：「你這19年睡得好不好？」對方異常冷靜，毫不抵抗、當場認罪，只簡單說了句：「你們終於來了。」

原來，案發當時年僅16歲的饒男高中輟學，整日四處遊蕩，連父母也無法掌握行蹤，因還沒當兵，也無犯罪紀錄，自然沒有指紋檔案可供比對，所以警方當年即便採集到關鍵血指紋，也抓不到人。直到饒服完兵役，並於2006年犯下毒品案，才留下指紋檔案，讓全案重見天日。

饒向警方供稱，他因缺錢花用，案發當天又看到電腦維修行空無一人，於是闖入店內準備行竊，不料被從屋後走出的蘇女發現，拿水果刀企圖制止他，他則伺機奪刀反擊，朝蘇連刺20多刀，之後取走櫃檯內的8萬元現金，並在逃亡過程中將凶刀丟入景美溪。

警方逮捕饒姓凶手的過程，被路旁監視器全程拍下。當時饒的女友及小孩正好在其身旁。（翻攝畫面）

靈異事頻傳　嚇跑租客

過了19年才因一枚血指紋讓饒男伏網，為當年犯下的錯誤付出代價，但因他犯案時未成年，依法須減刑，加上已賠償死者家屬200萬元、獲得原諒，最後被法院判處11年有期徒刑定讞。

此案之所以能順利偵破，除了警方鍥而不捨，過程中也有靈異傳說。高仁和告訴本刊，蘇女遇害後，她的丈夫收掉電腦維修行、搬離傷心地，張姓房東將房子重新整理後，陸續租給其他房客，卻傳出各種靈異現象，讓冤魂出沒之說不脛而走。

警方透過最新的指紋庫，比對19年前的血指紋，查出凶手身分。（東森新聞提供）

本刊調查，該店面先是租給檳榔攤做生意，奇怪的是，一到晚上，燈就會自動熄滅。檳榔攤老闆第一時間沒想太多，認為只是單純的巧合，直到當時住在隔壁的健身教練透露，半夜時常聽到女子的哭泣聲，儘管這名教練曾直接敲門對著哭聲來源詢問：「妳是不是那個女生？如果是的話，妳來找我申冤。」但是哭聲依然沒有停止，檳榔攤老闆聽聞後，嚇得連忙搬離。

後來一名越南外配接手經營小吃店，不僅燈一樣會自動熄滅，半夜冰箱門還會自動開關，並且發出「碰碰碰」的聲響，再度嚇跑房客。此後接連4、5任房客承租，個個都嚇到落荒而逃，讓房東十分苦惱。直至2年後，一名經營茶行的50多歲王姓老闆接手店面，女子的哭聲才消失。

平常供奉三太子的王姓茶行老闆承租凶宅店面後，夜半哭聲才消失。（翻攝中天新聞《台灣大搜索》）

託夢求申冤　哭聲乍歇

原來，這名茶行老闆除了販售茶葉外，本身也是一名乩童，他自辦宮廟奉祀三太子等神明。接手店面的幾個月前，原本在新北市中和經營茶行的他有意尋找新店面，有天做了一場怪夢，夢中一名女子交給他命案現場的地址，告訴他可承租該屋做生意。

後來王男循線找到張姓房東，表示有意承租，房東還訝異地問：「你確定要租嗎？」王向房東說明來龍去脈後堅決表示：「沒關係，我就是要租！」

王姓茶行老闆夢見一名女子提供命案現場地址，告訴他可承租該屋做生意。

接手店面後，王男再度夢見女子跪地，希望他能代她向神明申冤，當時他對女子說：「案子會破，但是要先讓我好好做生意。」說也奇怪，自此之後，再也沒有人聽聞女子的哭聲，王男也順利在此經營茶行10多年。

沉寂19年的命案最終沉冤得雪，是否真是因神明暗中協助破案？高仁和不置可否，但他堅信：「因緣果報只是時間遲早的問題，人為惡，禍雖未至，福已遠離。」作惡之人，必得為自己的行為付出代價。

退休刑警高仁和回想這起命案，至今仍印象深刻。


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