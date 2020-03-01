鐘南山團隊警告「小心糞口傳播！」　「透過消化道會分離病毒」

▲鍾南山團隊新論文指出，「新冠肺炎病毒會通過消化道分離出病毒」，一定要預防糞口傳播。（圖／財新網）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山，該團隊在國際頂級醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》線上發表論文。該研究最新研究，過去忽略的消化道系統是關鍵，「新冠肺炎病毒會通過消化道分離出病毒」，提醒大眾一定要預防糞口傳播。

截至2020年1月29日，鐘南山的研究團隊從大陸31個省、自治區、直轄市的552家醫院中提取了1099例經實驗室確認的、由SARS-CoV-2引發的新冠病毒感染疾病（Covid-19）患者資料。研究分析患者各年齡段人群分佈特徵、感染者症狀、接觸史、影像學表現、治療手段、病死率等。

▲鍾南山團隊在國際頂級醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》發表論文。（圖／翻攝 澎湃新聞）

值得注意的是，該研究指出，近一半的新冠患者在入院時可能尚未出現發熱，但隨著疾病進展，將近90%的患者出現發熱，很少出現消化道症狀。鐘南山的團隊卻發現病毒會通過消化道傳播的證據，在糞便、胃腸道破損粘膜、出血處分離出病毒，透過糞口傳播。

另外，疫情爆發來源，外界一直指向直接帶原者就是野生動物。該研究顯示，只有1.9%的患者直接接觸野生動物，生活在武漢以外的居民中有31.3%的患者在近2周到過武漢，72.3%患者曾在近2周接觸過武漢地區人員。該研究還指出，確實存在部分核酸檢測陽性、有臨床症狀，但入院時無任何影像學異常表現的患者，這類非重度患者的比例遠高於重度染患者。

▲鐘南山視察廣州醫院。（圖／翻攝廣州日報）

病毒潛伏期中位數也有更明確發現，研究團隊表示，潛伏期主要根據患者最近一次接觸傳染源（疫區人員、野生動物）的時間，或是首次出現症狀（含疲乏、咳嗽、發熱等）的時間。每位病患潛伏期各異，研究者使用了中位數以及最小、最大值以呈現潛伏期的集中、分散分佈趨勢。

該研究發現，重度、非重度組新冠患者各有一例患者的潛伏期達24天。潛伏期大於14天的共13例（1.18%），潛伏期大於18天的只有8例（0.73%）。此外，長期居住在武漢或者與武漢地區人員接觸的患者，以接觸時間按照最後一天計算，其潛伏期多為0天，剔除不合理資料重新計算後，得出最新的潛伏期中位數為4天，研潛伏期的四分位間距為5天（2天-7天）。