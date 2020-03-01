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新華社：拘捕黎智英彰顯香港法治精神「有效止暴制亂！」

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▲黎智英戴口罩步出警局。（圖／路透）

▲黎智英被捕，數小時後步出警局。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

「壹傳媒」集團創辦人黎智英日前在家被警方拘捕，涉嫌恐嚇記者、與非法集結。大陸官媒《新華社》2月29日深夜發文評論，指拘捕「叛國亂港四人幫」之一的黎智英具有充分的理據，是對香港法治精神的彰顯，「香港和西方的一些政客對此說三道四，不僅完全站不住腳，更是對法治的攻擊與干擾。」

《新華社》提到，香港警方是在證據確鑿的基礎上合法合理執行任務，特區政府律政司對黎智英提出的兩項起訴也嚴格遵循法律程序，但警方和特區律政司對黎智英採取法律行動，似乎戳到了一些反中亂港分子的痛處，「他們開始大放厥詞，瘋狂叫囂，妄稱這是『政治報復』『秋後算賬』，要讓社會噤聲云云。」

▼結束警局訊問後，黎智英乘車離開。（圖／路透社）

▲黎智英結束警局訊問後，乘車離開。（圖／路透）

《新華社》表示，正如有法律學者所明確指出的，犯法在先、起訴在後，這是起碼的因果邏輯，「反中亂港政客的詆毀，無非想藉此掩蓋內心的恐懼，妄想逃避終將面臨的法律的審判。」

《新華社》指出，而殊為詭異的是，區區一個香港媒體老闆被起訴，竟引得某些西方政客的莫大關注，他們同亂港分子一唱一和，粉飾和包庇黎智英的不法行為，粗暴干涉特區的法治和司法獨立，干預香港事務和中國內政，「可見，香港近年來亂象迭出和法治精神不斷被蠶食，有更深刻的根源。」

《新華社》提到，種種刻意歪曲法理的歪風近來在香港社會甚囂塵上，更加值得重視警惕，一些政客炮製的所謂「違法達義」「政治檢控」等怪論，誤導了許多普通市民特別是涉世不深的年輕人，令非法集會、遊行，乃至搶掠商舖、燒傷路人等駭人聽聞的暴力事件層出不窮。

▼黎智英曾多次參與「反送中」集會。（圖／記者黃彥傑攝）

▲何韻詩、黎智英參加香港818維園集會。（圖／記者黃彥傑攝）

《新華社》表示，禍國亂港者更將法律視為隨意玩弄之私器，將矛頭對准他人之時自己卻肆意踐踏，利用修辭偽術煽動輿論逃脫罪責，「如果因黎智英的所謂『獨特』身份和西方『後台』便任由其逍遙法外，那香港法治精神何存？」

《新華社》強調，正是在此意義上，對黎智英的拘捕和起訴恰恰展現了香港社會不畏歪理和撥亂反正的勇氣。法律和正義重新歸位，「任何人都沒有凌駕於法律之上的權利，只要犯法就必須承擔後果。」

《新華社》還提到，今年1月，香港特區終審法院首席法官馬道立在2020年香港法律年度開啟典禮上致辭指出「社會應當珍惜法治，法治是凝聚社會的基石。」特區政府司法機構對黎智英等依法作出公正審判，不僅將彰顯法律正義、有效止暴制亂，更將維護香港長治久安的最根本基石。

▼黎智英參與10.1銅鑼灣遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港10.1銅鑼灣遊行，黎智英也現身。（圖／記者黃彥傑攝）

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