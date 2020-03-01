自小客車違規左轉...小黃撞上噴飛對向車道！等紅燈黑車最倒楣

▲計程車被違規左轉自小客車撞飛到對向車道撞到另一輛等停紅燈的黑色自小客車，小客車無辜被波及，僅有車頭擦撞損傷。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄前鎮區29日發生一起小客車違規左轉與一輛行進中的計程車發生碰撞意外，導致計程車被撞飛到對向車道、撞到另一輛等停紅燈的黑色自小客車，所幸沒有造成人員受傷，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因還有待後續鑑定。

這起事件就發生在29日晚上10點，高雄前鎮區一輛黑色自小客車，由中山路違規左轉彎準備行駛到時代大道時，與另一輛直行計程車在路口處發生碰撞，計程車被撞飛到對向車道後，波及對向另一部停在停止線等待紅燈的黑色自小客車。所幸雙方都無人受傷，僅有車頭擦撞損傷，雙方駕駛人均無酒駕。初步研判起因是黑色自小客車違規左轉彎，具體肇事責任仍待後續鑑定，鑑定後於三個月內開單告發。

▲計程車被違規左轉自小客車撞飛到對向車道撞到另一輛等停紅燈的黑色自小客車，小客車無辜被波及，僅有車頭擦撞損傷。（圖／記者翁進忠翻攝）

前鎮分局呼籲民眾，務必遵守交通規則，經路口時除依標示標線減速慢行，特別是轉彎時，應養成左右擺頭察看動作習慣，避免因車前左右A柱視線死角釀成事故，確保行車平安。

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