多運動防疫！去長濱跑馬、吃辦桌　6/14再衝「旱鴨子版」鐵人三項

▲奔FUN東海岸升級為兩大活動。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

2020年度運動賽事「長濱雙浪金剛馬拉松」及「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項」將分別於5月3日及6月14日登場，交通部觀光局表示，金剛馬拉松除可奔馳在長濱稻浪及太平洋海浪中，享受花東的山海美景，還可去長濱吃辦桌。而秀姑巒溪鐵人賽專為不會游泳的選手設計，三項運動包括泛舟、路跑、單車。

觀光局指出，今年金剛馬將於5月3日早上4點50分於台東縣長濱鄉長濱國小盛大開跑，起點從長濱國小出發，踏上金剛大道，途經太平洋、八仙洞、長虹橋、忠勇部落、靜浦部落等東海岸特色景點。

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觀光局表示，在金剛馬賽事前一日，長濱鄉公所邀集全鄉的餐飲業者，用在地的特色美食及農特產品，以山海宴方式宴請，邀請所有跑者前來品嘗享用，以備第二天活力滿滿出發挑戰馬拉松。

▲▼金剛馬拉松5/3登場。（圖／觀光局提供）

而第十一屆秀姑巒溪國際泛舟鐵人則是專為旱鴨子設計，由泛舟、路跑、單車三項運動組成的挑戰，活動賽事分為鐵人三項組（泛舟＋路跑＋自行車）、鐵人兩項組（泛舟＋路跑）以及鐵三角接力組，參賽者將依序進行泛舟11公里、路跑12.6公里及自行車44公里，合計總長共67.6公里。

此外配合泛舟鐵人的辦理，活動前一日由瑞穗鄉公所與花東縱谷管理處分別辦理「台灣國產鮮奶推廣活動」及「縱夏飲茶Bar」活動，邀請所有選手提前一天來瑞穗住宿泡湯、享受在地的音樂及美食。

觀光局表示，近期因武漢肺炎疫情蔓延，東海岸地廣人稀、空氣清淨，是防疫健身最佳地點，且東海岸美景百看不厭。長濱雙浪金剛馬拉松報名至4月3日截止，秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項報名至5月8日。

▲觀光局表示，多多運動可有效增強抵抗力，間接防疫。（圖／觀光局提供）