「音為愛嘉-和協同心」音樂演奏會　故宮南院聯合演出

▲協同中學國際雙語班、協同弦樂團、雅歌合唱團於故宮南院聯合演出。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁2月28日下午前往國立故宮博物院南部院區參加「音為愛嘉-和協同心」音樂演奏會，該音樂會主要由協同中學國際雙語班、協同弦樂團、雅歌合唱團聯合演出。

「音為愛嘉-和協同心」音樂會由協同聯合樂團共同演出演出拉開序曲，緊接著是國際雙語班四重奏、協同高中弦樂團演出，在由校長黃淵泰及弦樂團後援會組成的雅歌合唱團及全體參加演出的樂手大合奏，用感恩的心唱出陪伴三年師長的付出，最後在耶和華滿滿的祝福歌曲下結束，整個活動完美演出，獲得聽眾的喝采。

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▲縣長翁章梁團隊表示，合作的音樂演出，樂手間彼此要互相遷就及合作。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，這是一個相當有意義的活動，學音樂不僅啟發孩子的專注力及記憶力，團隊合作的音樂演出對他們來說也是個很好的訓練，樂手間彼此要互相遷就及合作，帶給觀眾最好的聽覺享受。

▲立委蔡易餘表示，樂見故宮南院提供藝文活動配合也帶動人潮。（圖／嘉義縣政府提供）

立委蔡易餘指出，故宮南院經常有藝文表演活動，在地學校的音樂表演能搭配國寶的展覽活動，同時能帶動觀光人潮，他非常高興能參與這場音樂盛會，同時也祝福這群優秀的國際雙語班學生，鵬程萬里、展翅高飛。

校長黃淵泰說，協同當初成立國際雙語班主要是考量國小學生弦樂學了好幾年，到了國中階段無法銜接，在為弦樂紮根延續並結合協同優勢英文教學，為準備高中或大學出國留學，由教學資歷豐富的美籍老師規劃設計，參酌美國中學英文課程，透過聽、說、讀、寫交叉學習運用；採取小班能力分組教學，隨時掌握孩子學習狀況，除音樂知識的傳授，也培養孩子高雅的音樂品味，並在團練中學習與他人合作的重要性，期盼孩子經由音樂上的互動學習、互助合作的能力並享受合奏的樂趣，開設國際雙語班，將國小有弦樂基礎或興趣。未來規劃準備出國留學的同學一個更好的選擇，引領學生未來向世界各國頂尖大學邁進。



弦樂團後援會長鄭淑貞表示，協同不斷用創新、活潑的方式將公益融入學生的生活中，鼓勵同學用不同的方式積極參與社會公益，以一個中學生的能力為社會做出自己的貢獻，讓人人公益、處處公益、隨手公益、快樂公益為出發，使公益成為生活上一件最重要的小事，為台灣的每個角落重新注入陽光與希望。

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