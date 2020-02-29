　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「音為愛嘉-和協同心」音樂演奏會　故宮南院聯合演出

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲協同中學國際雙語班、協同弦樂團、雅歌合唱團於故宮南院聯合演出。（圖／嘉義縣政府提供）

▲協同中學國際雙語班、協同弦樂團、雅歌合唱團於故宮南院聯合演出。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁2月28日下午前往國立故宮博物院南部院區參加「音為愛嘉-和協同心」音樂演奏會，該音樂會主要由協同中學國際雙語班、協同弦樂團、雅歌合唱團聯合演出。

「音為愛嘉-和協同心」音樂會由協同聯合樂團共同演出演出拉開序曲，緊接著是國際雙語班四重奏、協同高中弦樂團演出，在由校長黃淵泰及弦樂團後援會組成的雅歌合唱團及全體參加演出的樂手大合奏，用感恩的心唱出陪伴三年師長的付出，最後在耶和華滿滿的祝福歌曲下結束，整個活動完美演出，獲得聽眾的喝采。

請繼續往下閱讀...

▲協同中學國際雙語班、協同弦樂團、雅歌合唱團於故宮南院聯合演出。（圖／嘉義縣政府提供）

▲縣長翁章梁團隊表示，合作的音樂演出，樂手間彼此要互相遷就及合作。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，這是一個相當有意義的活動，學音樂不僅啟發孩子的專注力及記憶力，團隊合作的音樂演出對他們來說也是個很好的訓練，樂手間彼此要互相遷就及合作，帶給觀眾最好的聽覺享受。

▲協同中學國際雙語班、協同弦樂團、雅歌合唱團於故宮南院聯合演出。（圖／嘉義縣政府提供）

▲立委蔡易餘表示，樂見故宮南院提供藝文活動配合也帶動人潮。（圖／嘉義縣政府提供）

立委蔡易餘指出，故宮南院經常有藝文表演活動，在地學校的音樂表演能搭配國寶的展覽活動，同時能帶動觀光人潮，他非常高興能參與這場音樂盛會，同時也祝福這群優秀的國際雙語班學生，鵬程萬里、展翅高飛。

校長黃淵泰說，協同當初成立國際雙語班主要是考量國小學生弦樂學了好幾年，到了國中階段無法銜接，在為弦樂紮根延續並結合協同優勢英文教學，為準備高中或大學出國留學，由教學資歷豐富的美籍老師規劃設計，參酌美國中學英文課程，透過聽、說、讀、寫交叉學習運用；採取小班能力分組教學，隨時掌握孩子學習狀況，除音樂知識的傳授，也培養孩子高雅的音樂品味，並在團練中學習與他人合作的重要性，期盼孩子經由音樂上的互動學習、互助合作的能力並享受合奏的樂趣，開設國際雙語班，將國小有弦樂基礎或興趣。未來規劃準備出國留學的同學一個更好的選擇，引領學生未來向世界各國頂尖大學邁進。


弦樂團後援會長鄭淑貞表示，協同不斷用創新、活潑的方式將公益融入學生的生活中，鼓勵同學用不同的方式積極參與社會公益，以一個中學生的能力為社會做出自己的貢獻，讓人人公益、處處公益、隨手公益、快樂公益為出發，使公益成為生活上一件最重要的小事，為台灣的每個角落重新注入陽光與希望。

►對抗病毒靠這瓶

ET快訊
軌道運輸第一槍！北捷：發燒超過37.5度將拒載
破3千大關！南韓添219例累計3150確診　「單日激增813
解釋退休婦醫院群聚脫口提「林口」　陳時中：請忽略地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2天增7例！出現無旅遊史確診...再爆院內感染　「台灣39個案懶人包」一次搞懂

「林口長庚」躍升熱搜第2名！陳時中：請大家忽略地點…

國內首見院內感染「退休婦、清潔工、護理師誰傳給誰？」陳時中：釐清中

「音為愛嘉-和協同心」音樂演奏會　故宮南院聯合演出

北京往返！空服員「去台灣度假」不想申報　台妹曝恐怖漏洞：護照0紀錄

超商挑這碗泡麵！一微波…飄出超濃「北北腳臭味」客嚇逃　他驚呆：太強了

國5雙向都塞！頭城到坪林時速36公里　連假第二天北上8地雷路段曝光

大學開學防疫怎麼做　「監測、消毒、通風、應變」教育部提4要點

日本朋友「全取消遊台行程」...理由超暖　網嘆：還在猶豫的不知想啥

避免院內感染擴大！指揮中心：採檢醫院環境「90處均呈陰性」

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

吃到爽！姓氏幾畫就送幾隻蛤蠣 台中超狂火鍋＋網美景點一日遊

WHO：新冠病毒擴散「大陸以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

「國民姐夫」AKIRA也會耍賴皮　細數林志玲優點...講個沒完！

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

2天增7例！出現無旅遊史確診...再爆院內感染　「台灣39個案懶人包」一次搞懂

「林口長庚」躍升熱搜第2名！陳時中：請大家忽略地點…

國內首見院內感染「退休婦、清潔工、護理師誰傳給誰？」陳時中：釐清中

「音為愛嘉-和協同心」音樂演奏會　故宮南院聯合演出

北京往返！空服員「去台灣度假」不想申報　台妹曝恐怖漏洞：護照0紀錄

超商挑這碗泡麵！一微波…飄出超濃「北北腳臭味」客嚇逃　他驚呆：太強了

國5雙向都塞！頭城到坪林時速36公里　連假第二天北上8地雷路段曝光

大學開學防疫怎麼做　「監測、消毒、通風、應變」教育部提4要點

日本朋友「全取消遊台行程」...理由超暖　網嘆：還在猶豫的不知想啥

避免院內感染擴大！指揮中心：採檢醫院環境「90處均呈陰性」

《梨泰院》金多美電爆朴敘俊仇人：我要殺了他！下場網讚「送啦」

窗外就是大海！隱身川奈飯店的「太陽休息室」　瑪麗蓮夢露也來過

狗狗身上驗出「少量新冠病毒」 ！　 WHO急出動：將與香港合作調查

每天對歐告講10句美好話！牠興奮搖尾...聽到「最後5字」氣到汪汪

印度「反公民法」暴力事件平息　43人死亡

2天增7例！出現無旅遊史確診...再爆院內感染　「台灣39個案懶人包」一次搞懂

美參議員「支持台灣加入WHO」　與美持續軍售

高中木聯／東體破隊史最佳　潘文輝飆速153穀保衝進4強

「林口長庚」躍升熱搜第2名！陳時中：請大家忽略地點…

國內首見院內感染「退休婦、清潔工、護理師誰傳給誰？」陳時中：釐清中

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

快訊／新冠肺炎再添5例！

退休婦確診新冠肺炎　不排除是院內感染

YouTube輸3字　「搜出一堆A片直播」他傻眼

醫院群聚脫口「林口」陳時中：請忽略

不敢出國！228連假「墾丁大街復活了」

她下體癢癢！看到桌上的酒精…好奇一噴釀成悲劇！

新冠肺炎爆首起院內感染　陳時中：關閉病房

物理治療師點破「新冠肺炎夏天消失」論點：就跟賭博一樣

他嘆229出生好悲劇　釣出苦男回：我一生只能過一次生日

「這個月」壽星慶生要等到2166年

負壓房有限！陳時中：視疫情調整

34例是院內感染？陳時中：初判是院外

北部60歲女確診曾到杜拜、埃及

鋒面、東北季風影響　北台明變天

更多熱門

相關新聞

翁章梁、當地民代故宮南院觀展

翁章梁、當地民代故宮南院觀展

嘉義縣長翁章梁19日邀請縣議員前往故宮南院觀看「奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」特展。國立故宮博物院與法國羅浮宮、法國橘園美術館、英國泰特現代藝術館、德國舊國家美術館、捷克慕夏基金會及HTC VIVE ART交流合作，展示經典藝術與科技結合，突破時空限制，將藝術之美用新的方式表達出，顯示藝術與觀者間無限的互動方式。

嘉縣山海景點推薦

嘉縣山海景點推薦

高美館+南故宮2大展聯合優惠

高美館+南故宮2大展聯合優惠

慶入館破百萬！奇幻故宮南院開展

慶入館破百萬！奇幻故宮南院開展

故宮南院迎來百萬觀眾入館

故宮南院迎來百萬觀眾入館

關鍵字：

協同中學國際雙語班協同弦樂團雅歌合唱團故宮南院

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

快訊／新冠肺炎再添5例！

瀕臨社區感染邊緣！醫：健康者「不戴口罩」恐已不適用

全家賞屋「1人高燒38.6」　保全怒驅離

首例病毒基因定序完成　發現突變

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

《超人》爆劇本外洩！　觀眾傻眼：全演的？

退休婦確診新冠肺炎　不排除是院內感染

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

YouTube輸3字　「搜出一堆A片直播」他傻眼

嗆害生意　鼎邊趖老闆基隆廟口開打

韓人氣歌手同行者回國確診：正隔離中

散布假消息「台灣疫情失控」…最高罰300萬

林東京改地址突失聯　新竹縣府回應

更多

最夯影音

更多
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天
藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面