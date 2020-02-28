假消息傳滿天！法務部移送13人「最高關3年、罰300萬」

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，網路上出現許多假消息，行政院強調，散播疫情假消息最高可處三年以下有期徒刑、罰款300萬元。法務部調查局劉家榮副主任表示，目前假消息立案件數52件，移送12案、13人，待移送案件數16案。

劉家榮表示，網路上許多大陸社群有疑似共同造假狀況，攻擊我國防疫狀況，發現這兩天有人偽造行政院公告公文，表示即日起民眾可憑健保卡領十片口罩，確定這是不實訊息，研判偽造公文原因包括大陸網民對我國限制出口口罩不滿，還有認為我國網媒在大陸社群散播假訊息，大陸網民有報復心態，群起串連。

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劉家榮表示，預計未來網民將造謠我國將以不人道手法控制疫情，偽造公文上也會蓋章，大陸水軍都已將我國政府公文模組化，只要稍微變異內容就可散佈假新聞。

劉家榮指出，大陸共同造假行為有透過某議員轉述，說國內哪裡發生疫情，也有模組化訊息，法務部發現是從大陸微博等造假發布假訊息，透過兩岸三地交流的社團散播。

假訊息模板就是某某人是我的誰，他在哪裡的時候，發現原來已確診幾例，蔡政府做了哪些事情，故意操弄我國輿論風向，調查局收到幾個水軍網民的名字，包括胡鑫、黃子濤、鐘明遠、高兆等。

假訊息幾乎都是以簡體字、使用大陸政府名字如疾管部門等，且散佈訊息者多是假帳號，劉家榮表示，混淆視聽的帳號會偽裝成我國國人使用的帳號，也會揣摩兩岸用語差異，模仿我國官方用語，使用繁體字，欺騙大眾，辨識會更難。若隨意轉發假訊息，都可能會有觸法疑慮。

近日網上有消息傳出，有網友聲稱「六叔是在屏東養青蛙的，某日送貨發現屏東體育館正在搭建臨時醫院，原來南部已有700多例」。行政院強調，此消息是假消息，直言「笑死，送青蛙到臨時醫院是要幹嘛？」並表示，散播疫情假消息最高可處三年以下有期徒刑、罰款300萬元。

▲國人如果有散播疫情假消息，最高可能關三年、罰300萬。（圖／蘇貞昌臉書）

▲國人如果有散播疫情假消息，最高可能關三年、罰300萬。（圖／新竹市衛生局）