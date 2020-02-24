瘋電影／悲慘世界　世上沒有劣苗和惡人只有惡劣耕種者

文／賴賴

瘋言瘋語：

紀實的拍攝手法讓這一天，巴黎很不平靜，電影流暢好看，可以感受到警察們即將面臨的壓力，但視覺上卻不會有主觀壓迫感，而是以第三人角度目擊整個事件過程，有些不可思議，也感嘆巴黎的邊緣社會管轄，陰暗可悲，而這裡的孩子，明明都還只是白紙。

那些不怕死誓死與你為敵的恐怖分子是怎麼存在的，看完這部電影真的非常非常深刻感受到，電影在最後，放出雨果在悲慘世界中寫的一段話：『朋友們，這世界上沒有劣苗也沒有惡人，只有惡劣的耕種者。』看完整個胃翻滾，這整部電影就是這樣，汙濁惡劣的大人們，在利益交換的邪惡世界裡，出賣孩子的單純和信任，孩子所受的委屈只能靠自己平反。

黑警存在在世界上每個角落，黑暗的政治正努力地把善良轉換成惡毒，而最後人類將共同承受這些果實。電影五顆星推薦，文青電影。



片 名：悲慘世界

英文名稱：Les Misérables

類 型：劇情、犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2020-02-21

片 長：01時42分

導演：拉德利(Ladj Ly)

演員：達米安博納爾(Damien Bonnard) 、 艾力克西馬南堤(Alexis Manenti) 、 吉伯列桑格(Djebril Zonga) 、 珍妮巴里芭(Jeanne Balibar)

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：海鵬

劇情大綱

他們的執法過當，竟全遭空拍機拍了下來…

史蒂芬（達米安勃納爾Damien Bonnard飾）剛加入巴黎蒙費梅伊（Montfermeil）地區的犯罪防治小隊，此地正是大文豪雨果當年寫出巨作【悲慘世界】的地方。他被分配跟著兩位資深同事克里斯（艾力克西馬南堤Alexis Manenti）以及瓦達（吉伯列桑格Djebril Zonga）一起執勤，很快發覺到當地幫派的衝突日益升高。在一場緝捕行動中，他們的執法過當，竟全遭一架無人空拍機拍了下來，進而引爆一場激烈衝突，場面一發不可收拾…。



電影《悲慘世界》取材自2005年10月的巴黎暴亂事件，是一部警惕當代社會的震撼之作，不僅榮獲2019坎城影展評審團獎，更勇奪歐洲電影獎新發現獎。該片還提名2020金球獎最佳外語片，並獲選奧斯卡最佳國際電影十強之列。

▲愛玩的青少年，熱中空拍卻拍到重要證據。

▲巴黎邊緣社區中管理人，名義上領導實際上收取好處利益輸送。

▲警察理應為人民保母，但這個警察卻是警界恥辱。

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