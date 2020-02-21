瘋電影／李察朱威爾事件　黑警聯合媒體抹黑好人

文／賴賴

瘋言瘋語：



克林伊斯威特導演已經是美國電影圈的國寶了，而他每次挑選的題材都是他想要對這個世界傳達的訊息，不但言之有物，而且感人肺腑，真實故事改編拍得非常立體深刻，只有簡單幾個腳色，卻生動刻畫當時環境政府警察，以及小人物對於大美國文化的崇拜，超好看。

這個真實故事發生的時間，當時年紀輕，個人是沒有特別注意到，回過頭來看這部電影，那個年代，那時文化環境，以及美國警察在當年，到底犯下多少為人不齒的錯誤，羅織入罪的手段，實在不可思議，這是一個政府公僕會犯的錯誤，電影最後男主的一段話，寫得太棒了。

查了一下資料，男主已經過世了，而男主的媽媽現在幫這位律師帶小孩，好溫暖的結局這種緣分真不是普通的。

五顆星推薦的好作品，過程緊湊緊張憤怒，無法克制想打人的情緒，導演控制得恰到好處，所以看電影過程中，真的會氣到胃痛。

片 名：李察朱威爾事件

英文名稱：Richard Jewell

類 型：劇情

上映日期：2020-02-21

片 長：02時09分

導 演：克林伊斯威特(Clint Eastwood)

演 員：山姆洛克威爾(Sam Rockwell) 、 奧莉維亞魏爾德(Olivia Wilde) 、 喬漢姆(Jon Hamm) 、 凱西貝茲(Kathy Bates) 、 妮娜阿里安達(Nina Arianda)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟



劇情大綱

由克林伊斯威特執導，根據真實事件改編，《李察朱威爾事件》一片描述當不實的報導被當作事實時，真相會如何被遮掩的故事。



「奧林匹克百年公園有一枚炸彈，你們只有三十分鐘。」世人第一次知道李察朱威爾這號人物是在1996年的亞特蘭大爆炸案中，身為第一個發現炸彈並報警的保全，李察朱威爾及時報警並協助疏散群眾，拯救無數人命的英勇行為使他成為一名英雄，但是幾天後，這個想要當一名執法人員的保全卻成為美國聯邦調查局的頭號嫌犯，受到媒體和大眾的詆毀與唾棄，他的人生也瞬間分崩離析。

深知自己是無辜的李察朱威爾向反體制的獨立律師華森布萊恩求助，希望他能夠證明自己的清白，然而華森布萊恩在奮力為李察朱威爾洗清罪名的過程中卻發現，他一個人的力量是如此薄弱，因為這次除了必須對抗聯邦調查局、喬治亞州調查局及亞特蘭大市警署的強大勢力，與此同時，他也必須說服李察不能單純地信任這些試圖毀了他人生的人們。

▲李察朱威爾嚮往英雄助人的成就感，和公司律師友好。

▲明明因為自己的熱心服務，救了許多人，卻被黑警陷害。

▲女記者幫手，為了獨家不擇手段。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI