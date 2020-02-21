　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／李察朱威爾事件　黑警聯合媒體抹黑好人

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼李察朱威爾事件。（圖／imdb）

瘋言瘋語：


克林伊斯威特導演已經是美國電影圈的國寶了，而他每次挑選的題材都是他想要對這個世界傳達的訊息，不但言之有物，而且感人肺腑，真實故事改編拍得非常立體深刻，只有簡單幾個腳色，卻生動刻畫當時環境政府警察，以及小人物對於大美國文化的崇拜，超好看。

這個真實故事發生的時間，當時年紀輕，個人是沒有特別注意到，回過頭來看這部電影，那個年代，那時文化環境，以及美國警察在當年，到底犯下多少為人不齒的錯誤，羅織入罪的手段，實在不可思議，這是一個政府公僕會犯的錯誤，電影最後男主的一段話，寫得太棒了。

查了一下資料，男主已經過世了，而男主的媽媽現在幫這位律師帶小孩，好溫暖的結局這種緣分真不是普通的。

五顆星推薦的好作品，過程緊湊緊張憤怒，無法克制想打人的情緒，導演控制得恰到好處，所以看電影過程中，真的會氣到胃痛。

片　　名：李察朱威爾事件
英文名稱：Richard Jewell
類　　型：劇情
上映日期：2020-02-21
片　　長：02時09分
導　　演：克林伊斯威特(Clint Eastwood)
演　　員：山姆洛克威爾(Sam Rockwell) 、 奧莉維亞魏爾德(Olivia Wilde) 、 喬漢姆(Jon Hamm) 、 凱西貝茲(Kathy Bates) 、 妮娜阿里安達(Nina Arianda)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟


劇情大綱

由克林伊斯威特執導，根據真實事件改編，《李察朱威爾事件》一片描述當不實的報導被當作事實時，真相會如何被遮掩的故事。

「奧林匹克百年公園有一枚炸彈，你們只有三十分鐘。」世人第一次知道李察朱威爾這號人物是在1996年的亞特蘭大爆炸案中，身為第一個發現炸彈並報警的保全，李察朱威爾及時報警並協助疏散群眾，拯救無數人命的英勇行為使他成為一名英雄，但是幾天後，這個想要當一名執法人員的保全卻成為美國聯邦調查局的頭號嫌犯，受到媒體和大眾的詆毀與唾棄，他的人生也瞬間分崩離析。

深知自己是無辜的李察朱威爾向反體制的獨立律師華森布萊恩求助，希望他能夠證明自己的清白，然而華森布萊恩在奮力為李察朱威爾洗清罪名的過程中卻發現，他一個人的力量是如此薄弱，因為這次除了必須對抗聯邦調查局、喬治亞州調查局及亞特蘭大市警署的強大勢力，與此同時，他也必須說服李察不能單純地信任這些試圖毀了他人生的人們。

▲▼李察朱威爾事件。（圖／imdb）

▲李察朱威爾嚮往英雄助人的成就感，和公司律師友好。

 ▲▼李察朱威爾事件。（圖／imdb）

▲明明因為自己的熱心服務，救了許多人，卻被黑警陷害。

▲▼李察朱威爾事件。（圖／imdb）

▲女記者幫手，為了獨家不擇手段。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
新北居家檢疫失聯「管永安」找到了！在淡水被查獲
劉真等換心！辛龍焦急求做心臟移植…「冒險動刀」原因曝光
快訊／南韓再增52例！　境內累計156人確診新冠肺炎
第24例「北部女」在哪？　侯友宜建議：即刻啟動一級開設
大阪台人高燒37.7℃求檢遭拒　曝日鬼打牆就醫流程：真心羨慕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／李察朱威爾事件　黑警聯合媒體抹黑好人

瘋電影／肥龍過江　還是不能隨便發肥

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

新冠病毒「0號病人」比官方早一周　12／1發病！無華南海鮮市場接觸史

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

瘋電影／李察朱威爾事件　黑警聯合媒體抹黑好人

瘋電影／肥龍過江　還是不能隨便發肥

新北失聯男「管永安」找到了！警淡水查獲　無發燒症狀、身體狀況良好

國衛院合成「瑞德西韋」抗新冠肺炎　蔡英文：一定能度過這次挑戰

開學後防疫重點是家中長輩　醫分享「3點連線」成大流行開端

不斷更新／澳洲2鑽石公主乘客確診　加拿大女性從「伊朗」旅遊返國確診

匈牙利桌賽／鄭怡靜4比0橫掃泰國挺16強　陳思羽惜遭逆轉落敗

蘇貞昌踏進立院先量額溫　盼朝野合作通過紓困條例

爆料太空人作弊收死亡威脅　費爾斯沒在怕：我不在乎

鑽石公主包機返國　馬英九替武漢發聲「雙方各退一步」

旅日團無法全退費「嗆找律師提告」！呂秋遠14字說真相　只有1行業能做到

食力／「大豬公」其實是隻魚　這款鱈魚香絲的前身是？

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

名家熱門新聞

發哥論球／西班牙笑傲足壇之三

黑警聯合媒體抹黑好人

小生：3招判斷男人對妳超有意思

葉文忠／病毒危機，你只注意搶口罩？

看完電影就想減肥了

7道超下飯的絞肉料理

夢到貓咪代表什麼意思呢？

遠離渣男！專家：關上手機早點睡

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

更多熱門

相關新聞

看完電影就想減肥了

看完電影就想減肥了

朱福龍（甄子丹 飾）本是破案率超高的模範警察，但個性關係，讓他一 直與升職無緣，末婚妻可兒（周勵淇 飾）也因此悔婚，讓他大受打擊而自暴自棄，靠著狂吃排解情傷，半年爆肥到110公斤。

「標題殺人」英雄變公敵！男星嘆

「標題殺人」英雄變公敵！男星嘆

黑吃黑極惡之道

黑吃黑極惡之道

道高一尺魔高一丈

道高一尺魔高一丈

女星嘆：人生因「聳動標題」毀了

女星嘆：人生因「聳動標題」毀了

關鍵字：

瘋電影李察朱威爾事件賴賴克林伊斯威特(Clint Eastwood)導演

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

2年無旅遊史確診！他驚喊：台灣真正戰疫來了

日本護照第一好用！僅23%日人有護照原因曝光

獨／婁峻碩❤️焦凡凡3年戀坐實了！

國難當頭義無反顧！女研究員扔論文投入抗疫

日官員自豪公主號隔離方式　網友怒譙：真是無能帶來的災害

澳門學生檢疫14天　2天竟偷跑8次

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面