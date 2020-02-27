　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

奉俊昊vs韓德爾：《寄生上流》與《羅德琳達》諷意交織

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 《寄生上流》最佳影片。（圖／達志影像）

文／MUZIK

歌劇，尤其在視覺上以神化英雄為核心、音樂中時常忽來跳躍、哀嘆如潮的巴洛克歌劇，堪稱最能與其它戲劇交織互文的一門藝術——在甫獲奧斯卡四項大獎的韓國電影《寄生上流》裡，導演奉俊昊不但讓觀眾與輝煌壯麗的巴洛克音樂撞個滿懷，更讓來自韓德爾歌劇《羅德琳達》的兩段詠嘆調，呼應著全片兩處關鍵轉折的情節唱響，特別引人注意。

〔劇透注意！〕

第一段詠嘆調〈無情的我向你發誓〉（Spietati io vi giurai），出現在金家父親金基澤當上朴家司機，以及兩個孩子弄走了舊管家、好讓媽媽也能進朴家工作後。羅德琳達花腔滿滿地詛咒想要傷害她的惡人，原本充滿動感與驅力的音樂，在電影中卻似一場加諸於金家篡權計劃的天真喜劇：表面上，活潑的古典音樂淡化了計劃的黑暗，讓觀眾仍能「站在金家這邊」，放鬆地融入這場蒙太奇。

請繼續往下閱讀...

但是音樂在這部電影中，其實扮演著古典希臘戲劇中的「歌隊」（chorus），不期然地對進行中的一切時時品頭論足，例如羅德琳達復仇的怒吼，便是對金家第一次又騙又詐地取得職位的譴責：他們從一般人變成了惡人。詠嘆調點破道德上的模糊，即便觀眾一時不察，音樂也已成為後續發展的預警。

被金家趕走的舊管家，試圖在拯救自己藏在朴家地下室多年的丈夫時，意外發現了金家的陰謀，導致金家失手殺了她，才讓管家丈夫在之後的生日派對上進行復仇。

第二段韓德爾詠嘆調〈我最親愛的〉（Mio caro bene），就是在這場派對出現，由來訪賓客獻唱。歡愉的氣氛與第一段詠嘆調顯成反差，奉俊昊巧妙地讓這段充滿愛與快樂的音樂，於金家死去一名成員時登場，羅德琳達口中的：「我不再有煩惱」，映襯著即將毀滅金家的悲與苦。「對比」帶給觀眾混合的感受與張力，並再次強調了故事核心的道德模糊。在同樣問題重重的世界裡，人們眼中的「英雄」進行了卑鄙的篡權，居上位者則因自身的無知，而無權享有手上的優勢。

這部電影選擇《羅德琳達》的另一層意涵，在於後者也是一個篡權故事：葛瑞莫多篡取貝塔瑞多的王位，貝塔瑞多必須取回權柄與妻兒，他的成功迫使葛瑞莫多下臺，故事因此又回到一開始的原狀。

《寄生上流》使用《羅德琳達》兩段詠嘆調的選擇絕非巧合──即便金家沒有像葛瑞莫多一樣失去所有，但劇情也沒有回到初始狀態：他們失去一位成員，而且隨著父親角色躲藏至地下室後，被迫分離，原本佔有的「豪宅」則又到另一富家手上。朴家也是不像喜劇收場的《羅德琳達》，仍需面對小兒子長年來的心理創傷，此處奉俊昊直接批判了歌劇神話式的結局——在他的電影中，「幸福結局」根本不存在，對那些越線者尤然——《寄生上流》自不例外。

更多古典樂新訊息：MUZIK閱聽古典樂
24小時古典樂線上聽：MUZIK AIR
 

ET快訊
快訊／建中學生驚傳墜樓　全身傷送醫搶救
北市大醫院感染科醫師失聯　女兒租屋處破門...驚見已倒地身亡
北市保全「疑染不明肺炎」與街友互毆暈倒亡！採檢結果出爐
居家隔離14天...他好奇「租屋獨住怎買飯」　網秒解答
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南宗教活動因防疫陸續取消延期　黃偉哲：感謝共體時艱

義大利旅遊警告！當地仍有317人　觀光局：未出團「扣必要費用後全額退費」

愛他就想獨占他！超愛吃醋星座女TOP4　牡羊天天緊迫盯人、處女嚴防情敵　

北市女猝死疑新冠肺炎　指揮中心：可協助檢驗、將進一步瞭解

她早就在「斜槓」！韓良露拍影片又寫女性主義專欄　逝世5週年特展

買不到布口罩自己做！新北市圖金山分館　免費出借縫紉機

MUZIK／表演可看　肺炎要防

研究跟不上變異速度　賴明詔：病毒比病毒學家聰明

奉俊昊vs韓德爾：《寄生上流》與《羅德琳達》諷意交織

台人一窩蜂排什麼印象最深？　網喊：衛生紙超沒道理...最經典一致推它

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

台南宗教活動因防疫陸續取消延期　黃偉哲：感謝共體時艱

義大利旅遊警告！當地仍有317人　觀光局：未出團「扣必要費用後全額退費」

愛他就想獨占他！超愛吃醋星座女TOP4　牡羊天天緊迫盯人、處女嚴防情敵　

北市女猝死疑新冠肺炎　指揮中心：可協助檢驗、將進一步瞭解

她早就在「斜槓」！韓良露拍影片又寫女性主義專欄　逝世5週年特展

買不到布口罩自己做！新北市圖金山分館　免費出借縫紉機

MUZIK／表演可看　肺炎要防

研究跟不上變異速度　賴明詔：病毒比病毒學家聰明

奉俊昊vs韓德爾：《寄生上流》與《羅德琳達》諷意交織

台人一窩蜂排什麼印象最深？　網喊：衛生紙超沒道理...最經典一致推它

《天空之城》金瑞亨竟然演喜劇！私下面目連影帝都吃驚：她很好笑

UBA／只在小巨蛋看過演唱會　曾祥鈞盼助輔大攻蛋

台南宗教活動因防疫陸續取消延期　黃偉哲：感謝共體時艱

道不遠人，人無異國　中國大使館急贈大邱2.5萬個口罩

台北市議員王浩踢爆：社會局囤積11萬片口罩沒發

卓冠廷26日攜妻北上見游錫堃　洪慈庸今獲聘立法院顧問

銅鑼灣書店桂民海重判十年　陸委會：中共一貫手法打壓人權

張本渝凍卵7年「找不到男人！」　認了有曖昧對象...曝無法交往原因

境外IP貼假疫情+韓電影聳動劇照　「尸體、保安」用語露餡

中職／小龍女轉戰樂天　筠熹惡補百首應援　穿7要為猿帶來幸運

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

即／大甲媽祖遶境「延期」！

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

新加坡「超強對策」回應台口罩禁令

確診看護臉書直播　醫院資訊全暴露

今高溫降10度雨區曝！連假天氣出爐下周濕冷降雨更明顯

波蘭旅客攜4000片　遭台北海關全數沒收

北東明高溫掉7°C！228連假天氣懶人包

確診印尼看護2醫院趴趴走　抖音直播高調洩密

快訊／白沙屯拱天宮：進香暫緩、延期

已跟媽祖上香稟告延期　顏清標證實了

更多熱門

相關新聞

貧窮大反撲　《寄生上流》荒誕反映貧富不均嚴重性

貧窮大反撲　《寄生上流》荒誕反映貧富不均嚴重性

《寄生上流》中的「窮酸味」背後所代表的就是貧富不均問題，其實不只韓國，全球各國都面臨貧窮反撲的問題。貧窮加劇社會對立，造就世代鴻溝，也讓主張反貿易、反全球化的民粹主義風起雲湧。

朴素丹《寄生上流》拎3 LV包當王

朴素丹《寄生上流》拎3 LV包當王

看《寄生上流》　攝影師點薰香除味

看《寄生上流》　攝影師點薰香除味

川普轟《寄生上流》　女星一句神回網跪了

川普轟《寄生上流》　女星一句神回網跪了

川普公開批《寄生上流》：奧斯卡超爛

川普公開批《寄生上流》：奧斯卡超爛

關鍵字：

MUZIKMUZIK古典樂刊MUZIK閱聽古典樂古典樂寄生上流

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面