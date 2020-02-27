奉俊昊vs韓德爾：《寄生上流》與《羅德琳達》諷意交織

文／MUZIK

歌劇，尤其在視覺上以神化英雄為核心、音樂中時常忽來跳躍、哀嘆如潮的巴洛克歌劇，堪稱最能與其它戲劇交織互文的一門藝術——在甫獲奧斯卡四項大獎的韓國電影《寄生上流》裡，導演奉俊昊不但讓觀眾與輝煌壯麗的巴洛克音樂撞個滿懷，更讓來自韓德爾歌劇《羅德琳達》的兩段詠嘆調，呼應著全片兩處關鍵轉折的情節唱響，特別引人注意。

〔劇透注意！〕

第一段詠嘆調〈無情的我向你發誓〉（Spietati io vi giurai），出現在金家父親金基澤當上朴家司機，以及兩個孩子弄走了舊管家、好讓媽媽也能進朴家工作後。羅德琳達花腔滿滿地詛咒想要傷害她的惡人，原本充滿動感與驅力的音樂，在電影中卻似一場加諸於金家篡權計劃的天真喜劇：表面上，活潑的古典音樂淡化了計劃的黑暗，讓觀眾仍能「站在金家這邊」，放鬆地融入這場蒙太奇。

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但是音樂在這部電影中，其實扮演著古典希臘戲劇中的「歌隊」（chorus），不期然地對進行中的一切時時品頭論足，例如羅德琳達復仇的怒吼，便是對金家第一次又騙又詐地取得職位的譴責：他們從一般人變成了惡人。詠嘆調點破道德上的模糊，即便觀眾一時不察，音樂也已成為後續發展的預警。

被金家趕走的舊管家，試圖在拯救自己藏在朴家地下室多年的丈夫時，意外發現了金家的陰謀，導致金家失手殺了她，才讓管家丈夫在之後的生日派對上進行復仇。

第二段韓德爾詠嘆調〈我最親愛的〉（Mio caro bene），就是在這場派對出現，由來訪賓客獻唱。歡愉的氣氛與第一段詠嘆調顯成反差，奉俊昊巧妙地讓這段充滿愛與快樂的音樂，於金家死去一名成員時登場，羅德琳達口中的：「我不再有煩惱」，映襯著即將毀滅金家的悲與苦。「對比」帶給觀眾混合的感受與張力，並再次強調了故事核心的道德模糊。在同樣問題重重的世界裡，人們眼中的「英雄」進行了卑鄙的篡權，居上位者則因自身的無知，而無權享有手上的優勢。

這部電影選擇《羅德琳達》的另一層意涵，在於後者也是一個篡權故事：葛瑞莫多篡取貝塔瑞多的王位，貝塔瑞多必須取回權柄與妻兒，他的成功迫使葛瑞莫多下臺，故事因此又回到一開始的原狀。

《寄生上流》使用《羅德琳達》兩段詠嘆調的選擇絕非巧合──即便金家沒有像葛瑞莫多一樣失去所有，但劇情也沒有回到初始狀態：他們失去一位成員，而且隨著父親角色躲藏至地下室後，被迫分離，原本佔有的「豪宅」則又到另一富家手上。朴家也是不像喜劇收場的《羅德琳達》，仍需面對小兒子長年來的心理創傷，此處奉俊昊直接批判了歌劇神話式的結局——在他的電影中，「幸福結局」根本不存在，對那些越線者尤然——《寄生上流》自不例外。

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