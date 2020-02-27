超10萬留學生滯留大陸！瘋湧第三國中轉...泰國最夯「人數激增237倍」

▲新冠肺炎疫情仍在擴散。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，澳洲2月1日宣佈封關，超10萬名留學生滯留在大陸。在這種情況下，泰國成為最熱門的「中轉地國家」，數據顯示，16-24歲的學生群體由泰國前往澳洲的人數，較去年同期暴增237倍，馬來西亞、日本緊隨其後，分別增長12.9倍和6.14倍。

澳洲2月1日宣佈，禁止所有在大陸的非澳洲公民入境，超過10萬名留學生滯留大陸。不過，澳洲移民局隨後發布了官方文件，明確持有合法有效的學生簽證，並在中國大陸境外連續停留14天以上就可入境，因此留學生紛紛選擇從其他國家中轉。

去哪兒網數據顯示，近一個月內，16-24歲學生群體經第三國中轉前往澳洲的人數，較去年同期增長97%，政策較為寬鬆的泰國、馬來西亞、日本成為熱門中轉地。其中，泰國最為熱門，16-24歲的學生群體由泰國前往澳洲的人數，較去年同期暴增237倍。

▼泰國是最熱門的目的地（圖／取自Pixabay）

從目的地來看，去哪兒網數據顯示，前往歐洲的留學生傾向從阿聯酋、日本、泰國中轉，其中經日本前往英國的留學生較去年同期增長1.67倍，經泰國中轉的增長7倍，而在法國的讀書的留學生們，阿聯酋成為最喜歡的中轉地。

北美方面，經泰國中轉前往美國的留學生人數增長29.5倍，經日本中轉的增長1.7倍；前往加拿大的留學生經日本中轉的人數增長7倍，通過新加坡前往加拿大的留學生增長3倍。在今年春節長假出境遊大幅下降的同時，留學生群體的出境人數與去年幾乎持平。

去哪兒網數據顯示，近一個月，出境人數較去年同期下降近4成，其中赴泰國人數降低32%，赴馬來西亞人數降低45%，赴日本人數降低41%。而16-24歲留學生群體出境人數較去年同期下降僅為1%，留學生成為出境的主要人群。