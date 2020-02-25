南韓病例暴增...首爾－青島航班被搶光！　青島：嚴防境外人員進入

▲南韓確診新冠肺炎的人數持續暴增。（圖／翻攝自北京日報）

記者洪珮瑄／綜合報導

南韓確診新冠肺炎（COVID-19）的病例已累計893例，當局將在慶尚北道與大邱市採取嚴格的隔離措施。疫情快速爆發之際，不少網友近日發文稱，從韓國首爾飛往山東青島的航班價格暴漲，甚至一票難求。對此，青島政府回應，將嚴防境外人員進入。

韓國首爾到青島的機票價格一夕暴漲，據《環球網》報導，2月25日從首爾仁川機場前往青島流亭機場的機票僅剩一張，且平時該航段機票約為400至700元人民幣（台幣約1,730至3,030），但現在金額卻高達3,552元人民幣（台幣約1.5萬），而該航班26日、27日的機票也快被搶光。

▲南韓首爾飛往山東的班機快被搶光。（圖／翻攝自廣州日報）

據《韓聯社》25日報導，韓國執政黨共同民主黨、政府、青瓦台召開會議，決定將對新冠肺炎疫情爆發地的大邱市和慶尚北道採取「最嚴格的隔離措施」，藉此阻止疫情擴散。最新數據顯示，南韓新冠肺炎病例累計確診已達833例，其中大邱市和慶尚北道高達681例，疫情相當嚴重。

隨著南韓新冠肺炎疫情爆發，昨（24）日晚間，微博網友瘋傳，稱韓國人來青島躲避疫情、不需要強制隔離、首爾飛青島航班爆滿等。

對此，青島人民政府昨日下午舉行有關新冠肺炎疫情的會議，並宣布，將嚴防境外疫情輸入，強化風險評估和口岸檢疫，並且嚴格落實來青人員體溫檢測和居家隔離等措施，主動做好外籍人士溝通解釋和服務保障工作，堅決防止疫情輸入擴散。

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