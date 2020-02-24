　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

在家窩14天領「解除隔離」　一家4口趴趴走13天…父親突發病1天內全家確診！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲廣州荔灣一家4口解除隔離後確診。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州市荔灣區新聞信息中心24日發佈，廣州市荔灣區一家4口從武漢乘高鐵返回廣州，隨即被居家醫學觀察，14天觀察期滿後，未出現任何異常，隨後被解除。13天後，其中一位男子突然出現發熱症狀後確診。1天內，其餘3人也都出現症狀被確診。令人震驚的是，這一家從開始隔離到出現症狀就醫達27天。

當地通報24日通報，廣州市荔灣區華林街武漢來廣州人員發生家庭聚集性新冠肺炎。通報中，潘姓家庭一行6人1月22日乘高鐵由武漢到達廣州，1月24日開始按規定在家中進行居家醫學觀察，至2月7日醫學觀察期滿，未出現異常，按規定解除醫學觀察。

2月20日潘男因發熱初次就診，2月21日診斷為新冠肺炎確診病例，同日其女婿也被診斷為新冠肺炎，2月22日其妻子、外孫相繼確診為新冠肺炎，目前分別在市八醫院、廣醫附一醫院、市婦兒中心隔離治療。

▲▼武漢肺炎,肺炎,消毒,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎出現很多潛伏期超長的患者。（圖／路透社）

2月20日，接到潘男病例報告後，省、市、區疾控中心立即開展了流行病學調查，迅速對該家庭的密接者進行甄別，於當晚轉運至集中隔離醫學觀察點，並按照規範完成了疫點終末消毒。

當地區疾控中心等部門已對潘姓家庭活動範圍進行調查，對涉及的商鋪（春田花花零食店、健民利眾分店、書亦燒仙草店、水煎包十八甫路店等）進行排查，對接觸者進行健康管理，目前集中隔離管理143人，暫未發現發熱等異常現象。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
劉真裝葉克膜18天…還有196人等換心　醫曝「現實移植條件」
網美衝韓國代購！返台疑肺炎住負壓隔離病房「吐舌自拍」　醫師氣
兒童「沒戴口罩」遭幼保員暴打！台南恐怖託嬰中心「推趴撞牆」涉
在家14天領「解除隔離」　陸一家4口趴父親突發病全家確診
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「零症狀→無法走路」幾小時！染病女醫生鬼門關徘徊20天…PO出保命關鍵

不斷更新／單日新增409確診！大陸累計確診77150例、2592死亡

病毒太狡猾！　成都治癒病患再次感染「引發恐慌」　

佛堂成病毒天堂！　香港6名病患陸續確診...都有「這個共通點」

秋行軍蟲已「定居」中國　陸專家警示：2020蟲害或提早來臨

彰顯防控成效！　廣東等6省下調疫情「應急響應等級」

在家窩14天領「解除隔離」　一家4口趴趴走13天…父親突發病1天內全家確診！

天文學泰斗韓天芑染新冠肺炎器官衰竭　孫女急發文求康復者血漿

2女賣場糾紛犯死亡禁忌！　光頭男怕得肺炎「猛揮組合拳」：妳抓我口罩幹嘛

除夕夜主動請戰！湖北醫師確診新冠肺炎…搶救無效離世

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

「零症狀→無法走路」幾小時！染病女醫生鬼門關徘徊20天…PO出保命關鍵

不斷更新／單日新增409確診！大陸累計確診77150例、2592死亡

病毒太狡猾！　成都治癒病患再次感染「引發恐慌」　

佛堂成病毒天堂！　香港6名病患陸續確診...都有「這個共通點」

秋行軍蟲已「定居」中國　陸專家警示：2020蟲害或提早來臨

彰顯防控成效！　廣東等6省下調疫情「應急響應等級」

在家窩14天領「解除隔離」　一家4口趴趴走13天…父親突發病1天內全家確診！

天文學泰斗韓天芑染新冠肺炎器官衰竭　孫女急發文求康復者血漿

2女賣場糾紛犯死亡禁忌！　光頭男怕得肺炎「猛揮組合拳」：妳抓我口罩幹嘛

除夕夜主動請戰！湖北醫師確診新冠肺炎…搶救無效離世

「零症狀→無法走路」幾小時！染病女醫生鬼門關徘徊20天…PO出保命關鍵

保時捷擠下速霸陸搶進第1名　消費者報告公布2020年最佳汽車品牌

不斷更新／單日新增409確診！大陸累計確診77150例、2592死亡

青峰師徒翻臉原因曝光　大陸版稅上億人民幣沒拿到…拒再合作卻忘了終止授權

大法庭首件裁定影響　詐騙集團車手楊哲旻案撤銷發回更審

詹皇被撞倒地仍砍關鍵後仰跳投　聯手AD轟61分率湖人2分險勝綠軍

台大預測新冠肺炎：中國大陸復工可能有下一波大流行！

米蘭時裝周／Giorgio Armani設計師匆忙戴口罩　秀前突發聲明「改直播進行」　

病毒太狡猾！　成都治癒病患再次感染「引發恐慌」　

新北賞櫻、燈會「交通懶人包」！228連假怕塞車必看

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

大陸熱門新聞

放屁傳染新冠肺炎　疾控中心解答

湖北醫師確診新冠肺炎…搶救無效離世

鑽石公主號返港首確診！豪宅男發燒38.2度「自行吞藥」

血友病童身份 陸委會澄清

光頭男排隊口罩被扯下「猛揮拳」2女血濺櫃台

習近平：以疫情為契機，壯大新興產業

全家窩14天解除隔離！趴趴走13天…突發病確診

天文學泰斗染新冠肺炎　孫女急尋血漿

穿防護衣巡房9小時　護理長呼吸困難倒地

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

每分鐘產1千片口罩　廣州刷新世界紀錄

解除隔離後過10天　廣東女一驗竟是陽性

隔離太無聊　他「直播睡覺」爽賺34萬

武漢29歲女醫生夏思思過世！　留下老公、2歲兒

更多熱門

相關新聞

禁醫事人員出國　陳柏惟嘆：不值

禁醫事人員出國　陳柏惟嘆：不值

對於禁止醫事人員出國的政策爭議，基進黨立委陳柏惟23日晚間在臉書PO文替第一線的醫事人員加油，他認為，義務和權利必須對等，後續會向行政部門提出建議，如果真的要管制醫院醫師、護理師出國，應該盡量縮減至必要範圍，「為國犧牲，權責相符，才是合理的政策！」

更／南韓第7死　激增161感染

更／南韓第7死　激增161感染

即／南韓爆第7死　累計763例確診

即／南韓爆第7死　累計763例確診

「祈禱媽祖趕快顯靈托夢」　名醫：停辦大甲媽遶境吧

「祈禱媽祖趕快顯靈托夢」　名醫：停辦大甲媽遶境吧

奧國關閉對義邊境4hrs　伊朗遭鄰國封鎖

奧國關閉對義邊境4hrs　伊朗遭鄰國封鎖

關鍵字：

武漢肺炎武漢肺炎新冠肺炎新型冠狀病毒肺炎隔離

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

快訊／台北22歲男陳屍車內！路人經過嚇傻

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

日本女主播新聞報一半…批評鑽石公主號事件網怒了

禁止醫事人員出國　衛福部說話了

疑吹風機勒斃前妻　五金行小開收押

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

快找找　他懸賞10萬元買這隻娃娃

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面