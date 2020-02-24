在家窩14天領「解除隔離」　一家4口趴趴走13天…父親突發病1天內全家確診！

▲廣州荔灣一家4口解除隔離後確診。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州市荔灣區新聞信息中心24日發佈，廣州市荔灣區一家4口從武漢乘高鐵返回廣州，隨即被居家醫學觀察，14天觀察期滿後，未出現任何異常，隨後被解除。13天後，其中一位男子突然出現發熱症狀後確診。1天內，其餘3人也都出現症狀被確診。令人震驚的是，這一家從開始隔離到出現症狀就醫達27天。

當地通報24日通報，廣州市荔灣區華林街武漢來廣州人員發生家庭聚集性新冠肺炎。通報中，潘姓家庭一行6人1月22日乘高鐵由武漢到達廣州，1月24日開始按規定在家中進行居家醫學觀察，至2月7日醫學觀察期滿，未出現異常，按規定解除醫學觀察。

2月20日潘男因發熱初次就診，2月21日診斷為新冠肺炎確診病例，同日其女婿也被診斷為新冠肺炎，2月22日其妻子、外孫相繼確診為新冠肺炎，目前分別在市八醫院、廣醫附一醫院、市婦兒中心隔離治療。

▲新冠肺炎出現很多潛伏期超長的患者。（圖／路透社）

2月20日，接到潘男病例報告後，省、市、區疾控中心立即開展了流行病學調查，迅速對該家庭的密接者進行甄別，於當晚轉運至集中隔離醫學觀察點，並按照規範完成了疫點終末消毒。

當地區疾控中心等部門已對潘姓家庭活動範圍進行調查，對涉及的商鋪（春田花花零食店、健民利眾分店、書亦燒仙草店、水煎包十八甫路店等）進行排查，對接觸者進行健康管理，目前集中隔離管理143人，暫未發現發熱等異常現象。