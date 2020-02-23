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陸海空都中！南韓總共6軍人確診新冠肺炎　加大控管限制休假外出

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▲▼南韓海軍出現1人感染新冠肺炎後，海軍陸戰隊軍人設置路障。（圖／路透）

▲南韓海軍出現1人感染新冠肺炎後，海軍陸戰隊軍人設置路障。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓至今累積602例確診新冠肺炎（COVID-19），且有5名患者死亡。此外，南韓國防部今（23）日表示，截至中午為止，陸軍4人、海軍1人、空軍1人共6人都感染此種新型冠狀病毒，對此，軍方也將升級控管措施，防範疫情將來在軍營內擴散。

《韓聯社》報導，南韓國防部截至今日中午為止，確認總共6名軍人確診新冠肺炎，分別是陸軍4人、海軍與空軍各1人，據了解，這些病例都是在營外所感染。外界憂心，軍隊內部可能有著尚未確認的感染者，成為漏洞。

南韓國防部22日開始就限制官兵休假、探視、外宿或外出，截至22日下午4時，有1300多人接受軍方的隔離安排，不同的軍隊也依照方針加強管控，在陸軍、海軍、空軍與海軍陸戰隊方面，若有士兵10日起曾到大邱、慶北地區，會展開全面調查。

由於海上艦艇只要發生疫情就會衝擊海上作戰，南韓海軍也特別強化管控，營外的官兵不得擅自移動，同時禁止官兵進出如電影院、澡堂等公共場所飲酒。而從24日開始，全體官兵必須隨時戴上口罩，只有吃飯期間可以拿下，同時，也不能訪問出現確診患者的地區如大邱、慶尚北道、全羅南道羅州、首爾中區等。

至於陸軍與空軍方面，也會調查曾前往大邱與慶北地區的人員，採取隔離措施，而結束休假回到營隊的士兵會被列為觀察對象，同樣必須戴上口罩。

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