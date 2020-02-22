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獨／藥局「霸氣跑馬燈」QA升級　藥師酸爆！我不是服務業...去打聽鬧事下場

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▲霸氣藥局的跑馬燈又升級了，甚至還有小酸：「打卡不會送禮物」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲霸氣藥局的跑馬燈又升級了，甚至還有小酸：「打卡不會送禮物」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／台北報導

日前《ETtoday新聞雲》獨家報導一家藥局的藥師，因為口罩實名制惹惱了他，所以他透過店外的跑馬燈回答顧客要領口罩的Q&A，霸氣字句讓這家藥局走紅，甚至成了打卡景點，現在藥師又將跑馬燈改版，這次有6個Q&A，像是「我的耐心只有兩句話，賣完了、明天十二點來排隊」，「領口罩跟騎快車一樣，再快也要七點」，甚至還有提醒小語「打卡並不會送洨禮物」，酸度爆表！

這家藥局的跑馬燈這次整理出了6個Q&A，第一個是「我的耐心只有兩句話：賣完了、明天十二點來排隊」、「領口罩跟騎快車一樣，再快也要七天」、「想挑戰插隊或是鬧事的，先去派出所打聽前面幾個的下場」、「要吵架不要在我門口，滾去旁邊，Alles in Ordnung?」、「我不是服務業，所有的藥師都是全國前1％的菁英，拿出尊重，你會得到對等的服務」，「藥師哪裡有再賣？藥師公會全聯會」。

不過這一次這位霸氣藥師還不忘之前因為 「霸氣跑馬燈」被報導之後，走紅成了打卡景點，還刻意酸了一下「打卡並不會送洨禮物」，而這次六點當中提到全國前1％的菁英，被人質疑是否太臭屁，但是這名藥師說：「我很認真的替其他藥師同仁們打抱不平耶」！

▲霸氣藥局的跑馬燈又升級了，甚至還有小酸：「打卡不會送禮物」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲霸氣藥局的跑馬燈又升級了，甚至還有小酸：「打卡不會送禮物」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外有一句「Alles in Ordnung」，這是德文，經過翻譯之後Ordnung是秩序的意思，alles則是全部的意思，整個意義為：「全部都在秩序裏面嗎」?不過在德國的深藏的意味比較像是「一切都在秩序嗎?我看起來很沒秩序」?藥師的言外之意應該是反諷在店外吵架的民眾，真的很沒秩序。

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