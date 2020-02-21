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她在睡夢中被丈夫持刀「狠砍胸口」死在床上　兒子進家門崩潰：為什麼！

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▲▼板橋命案。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女子在睡夢中被丈夫持刀狠砍胸口慘死，警方拉起封鎖線蒐證調查。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

悲劇！新北市板橋區一名婦人本月20日跟遠在苗栗工作的兒子通話，約好隔天見面，沒想到她睡著後，丈夫持水果刀朝她的胸口狂砍，導致其噴血慘死在臥室床上，兒子在21日上午9點多回到家，驚見母親全身是血，父親站在一旁顫抖說，「我殺了你媽…」，兒子大叫，「為什麼要殺媽媽！」隨後急忙報案。

據了解，57歲林姓婦人20日跟兒子通完話後，跟65歲郭姓丈夫大吵，後來林女決定回房睡覺，想讓彼此冷靜。過了一陣子，郭男拿水果刀進房，朝睡著的她攻擊！刀刀砍向胸口，導致林女傷重身亡，郭男行凶後將刀扔在床上，靜靜伴屍等著兒子的到來。

兒子在21日開心進家門，第一眼就發現母親全身是血倒在床上，他驚恐上前，看到郭男顫抖地說，「我殺了你媽」兒子追問「為什麼要殺媽媽！？」郭男回，「吵架」，兒子聽完更是無法置信，難得跟媽媽見面，竟從此天人永隔，他傷心欲絕報案。

警方到場，發現郭男疑似想跟另一半同歸於盡，拿刀自殘，情緒歇斯底里，員警趕緊通報救護人員將他強制送醫，目前郭男還在亞東醫院縫合傷口，性命無礙；案發當時附近鄰居都沒聽到聲響，實際犯案原因還在調查。

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